Violencia de género: 145 niños perdieron a sus madres en los primeros siete meses de 2026

Informe de Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven y la Universidad Nacional del Delta.

Un total de 145 niños perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia de género durante los primeros siete meses de 2026 en Argentina, según un informe elaborado por el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven y la Universidad Nacional del Delta, difundido en el marco del mes de las infancias.

El relevamiento analizó los hechos ocurridos entre el 1º de enero y el 31 de julio y registró 147 víctimas fatales de violencia de género, lo que representó un caso cada 35 horas durante el período estudiado.

Una víctima cada 35 horas

Según los datos difundidos, en más del 63% de los casos el agresor era pareja o expareja de la víctima, una proporción que volvió a mostrar el peso de los vínculos cercanos dentro de la violencia de género.

El relevamiento también indicó que el 68% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima o en un domicilio compartido con el agresor.

De esta manera, una parte mayoritaria de los casos se produjo en ámbitos privados y tuvo como responsables a personas que mantenían o habían mantenido una relación afectiva con las víctimas.

Denuncias y medidas judiciales previas

Otro de los aspectos analizados fue la existencia de antecedentes de violencia antes de los femicidios. De acuerdo con el informe, solamente el 15% de las víctimas había realizado al menos una denuncia previa contra el agresor.

A su vez, el 9,5% contaba con una medida judicial vigente al momento del femicidio, según los datos relevados por el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven y la Universidad Nacional del Delta.

Las cifras fueron presentadas con el propósito de dimensionar no solamente la cantidad de víctimas directas, sino también el impacto que estos hechos tuvieron sobre sus familias y, especialmente, sobre niños y adolescentes.

También registraron 234 intentos y femicidios vinculados

El estudio incorporó además los ataques que no terminaron con la muerte de la víctima y los denominados femicidios vinculados.

Entre enero y julio de 2026 fueron contabilizados 234 intentos de femicidio y femicidios vinculados, de acuerdo con el relevamiento.