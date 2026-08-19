“Los vamos a extrañar”: una empleada anunció por altavoz el cierre del último Hipermercado Libertad

“Atención señores clientes, Hipermercado Libertad les agradece por estos 26 años compartidos, los vamos a extrañar y procedemos a nuestro cierre definitivo. Muchas gracias”. Con ese mensaje difundido por los altavoces, cerró definitivamente la última sucursal que funcionaba bajo la marca, ubicada en Godoy Cruz, Mendoza.

La despedida estuvo marcada por la emoción. Los clientes comenzaron a aplaudir después del anuncio mientras los trabajadores respondieron de la misma manera y varios de ellos rompieron en llanto. Las imágenes quedaron registradas en videos que posteriormente se viralizaron en las redes sociales.

El cierre dejó a 75 trabajadores sin empleo, algunos de los cuales habían desarrollado gran parte de su vida laboral dentro del establecimiento. La sucursal había permanecido abierta durante 26 años y era la última que continuaba operando con la histórica marca.

Aplausos y lágrimas en el último día

Uno de los videos mostró el momento posterior al anuncio realizado por una empleada. Mientras se escuchaban los aplausos, uno de los trabajadores, vestido con el tradicional chaleco rojo, registró con su teléfono los últimos minutos de actividad.

El empleado levantó uno de sus brazos para despedirse y luego, visiblemente emocionado, se cubrió el rostro y comenzó a llorar.

La escena se repitió entre otros integrantes del personal, que atravesaron juntos las últimas horas del establecimiento antes de que las puertas se cerraran definitivamente.

“No se imaginan lo triste que es apagar la luz”

Mariano Medrano fue el encargado de realizar una de las tareas más simbólicas: apagar las luces del hipermercado y convertirse en el último trabajador en abandonar el edificio.

“Dijeron que tenía que ser el último y así va a ser, después de 26 años, así quedamos”, expresó mientras recorría el establecimiento prácticamente vacío.

Medrano también dedicó unas palabras a sus compañeros: “Lo único que pido para todos mis compañeros es que en esta nueva etapa sea lo mejor. Siempre viene algo mejor”.

El recorrido final por el hipermercado vacío

En otra grabación, el trabajador recorrió diferentes sectores del edificio y mostró las góndolas, depósitos y espacios que habían quedado completamente vacíos después de las liquidaciones realizadas durante las semanas anteriores.

“No se imaginan lo triste que es esta parte cuando te dicen que hay que apagar la luz y literalmente es así”, manifestó durante el recorrido.

Antes de llegar al tablero eléctrico agregó: “No sé si fueron malas decisiones en algún momento. Pero todo se termina y hay un nuevo comienzo, espero que sea el mejor para todos mis compañeros”. Finalmente apagó las luces y reconoció: “Es muy triste, la verdad”.

De una marca argentina a grupos internacionales

Libertad nació como una compañía argentina en 1993 y en 1998 pasó a manos del grupo francés Casino. Años más tarde, en 2015, se convirtió en subsidiaria del colombiano Grupo Éxito, cuyo principal accionista era Casino.

En 2024, el grupo salvadoreño Calleja tomó el control mayoritario del Grupo Éxito. Posteriormente comenzó un proceso de desprendimiento de buena parte de las operaciones de Libertad en Argentina.

💡 LA ÚLTIMA LUZ 👉 https://t.co/iBH6DvBjsg 💼 Después de 26 años, cerró la última sucursal del Hipermercado Libertad en Mendoza y 75 trabajadores se quedaron sin empleo. En Godoy Cruz, los clientes despidieron el local con aplausos y los empleados atravesaron los últimos… pic.twitter.com/q52pEFFr2I — BAE Negocios (@BAENegocios) August 19, 2026

En marzo, Calleja acordó la venta de. La operación incluyó cuatro establecimientos de Córdoba, dos de Tucumán y otros ubicados en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero.

Qué ocurrió con las dos sucursales restantes

Los establecimientos de Resistencia, Chaco, y Godoy Cruz, Mendoza, quedaron inicialmente afuera de aquella operación.

La sucursal chaqueña finalmente fue adquirida por el grupo local Cuchermercados. El establecimiento mendocino, en cambio, llegó a su cierre sin que se concretara una operación para garantizar su continuidad bajo otro propietario.

Entre los empresarios que manifestaron interés se encontró Marcelo Benedetti, propietario de Granja Benedetti, aunque hasta el cierre del establecimiento no se había concretado una adquisición integral del predio y su personal.

Negociaciones por las indemnizaciones

Según información difundida por representantes de Empleados de Comercio de Mendoza, en marzo trabajaban más de 90 personas en la sucursal de Godoy Cruz. Entre abril y junio, más de 30 empleados se acogieron a retiros voluntarios.

El conflicto continuó posteriormente alrededor de las condiciones de las indemnizaciones. De acuerdo con lo informado por el gremio, la empresa planteó distintas alternativas de pago: 75% de la indemnización en seis cuotas, 80% en nueve cuotas o el 100% en 12 cuotas.

Las propuestas fueron rechazadas y las partes continuaron con las negociaciones. Desde el sindicato sostuvieron además que la compañía mantuvo otros intereses comerciales vinculados al paseo donde funcionaba el hipermercado.

Liquidaciones antes del cierre definitivo

Durante las semanas previas al cierre, la sucursal comenzó una fuerte liquidación de la mercadería disponible.

Los descuentos alcanzaron diferentes rubros, desde indumentaria y productos de perfumería hasta artículos de bazar, útiles escolares y productos de temporada. En algunos casos, las rebajas llegaron al 70% y 80%.

Con el paso de los días, las góndolas y heladeras fueron quedando vacías. La imagen anticipó el desenlace que finalmente se produjo el domingo 16, cuando empleados y clientes compartieron los últimos minutos del histórico establecimiento.

El final de una etapa después de 26 años

El cierre de Godoy Cruz puso fin a la presencia comercial bajo la marca Hipermercado Libertad, después de un proceso de venta y reconversión de las distintas sucursales que integraban la cadena.

Para los trabajadores mendocinos, sin embargo, el último día estuvo atravesado principalmente por el final de una etapa laboral compartida durante décadas.