Flybondi lleva 12 días sin volar y su web quedó inactiva: 700 exempleados sin indemnización y embargo millonario

La crisis de Flybondi sumó un nuevo capítulo este martes, luego de 12 días sin vuelos: el sitio web de la compañía quedó inactivo para consultar servicios, comprar pasajes o realizar reprogramaciones, en medio de crecientes problemas financieros, laborales y judiciales.

Al intentar ingresar a la plataforma, los usuarios se encontraron con un “error 504” acompañado por la leyenda “Gateway time-out”. De acuerdo con fuentes citadas por La Nación, el inconveniente estaría relacionado con una caída del servidor principal.

La situación adquirió especial relevancia debido a que, desde hacía meses, el sitio web era prácticamente el único canal para adquirir pasajes de Flybondi. Distintas agencias habían dejado de comercializarlos ante el elevado número de cancelaciones atribuidas a la empresa.

Más de 2.400 vuelos cancelados durante el año

De acuerdo con los datos publicados por el sitio Failbondi, durante 2026 la aerolínea canceló unos 2.400 vuelos, una situación que habría afectado a aproximadamente 383.000 pasajeros.

A ese escenario se sumaron los reclamos por devoluciones. Según la información difundida, desde enero la compañía no realizaba reembolsos a pasajeros cuyos vuelos habían sido cancelados. Tomando como referencia una recaudación promedio de 50 dólares por tramo, la deuda estimada por esos pasajes superaría los 19 millones de dólares.

Los problemas operativos se profundizaron en agosto. Desde el jueves 6 la compañía dejó de volar, en un contexto atravesado también por inconvenientes vinculados con los aportes patronales y la cobertura médica de trabajadores y exempleados.

Deudas salariales y reclamos de exempleados

La situación también alcanzó al personal de Flybondi. La empresa acumulaba salarios adeudados correspondientes a junio y julio, además del medio aguinaldo, entre los empleados que continuaban bajo relación de dependencia.

Además, más de 700 exempleados llevaban más de tres meses aguardando el pago de indemnizaciones correspondientes a despidos sin causa y acuerdos de retiro voluntario que habían sido firmados y homologados.

Otro de los conflictos se produjo el 6 de agosto, cuando la falta de pago de aportes patronales dejó a trabajadores activos y exempleados sin cobertura de medicina prepaga y obra social, según la información publicada.

Embargo por más de $1.500 millones y pedidos de quiebra

La crisis también llegó a la Justicia. Se dispuso un embargo sobre las cuentas de Flybondi por una deuda con ARCA superior a los $1.500 millones. A ese escenario se agregó la decisión de Brasil de impedirle a la empresa vender pasajes hacia ese destino.

En la Justicia Comercial, además, se acumulaban varios pedidos de quiebra contra la aerolínea. Los expedientes todavía no habían avanzado hacia una declaración de quiebra, aunque la continuidad de los incumplimientos podría modificar ese escenario.

En ese contexto, cobró fuerza la posibilidad de que Flybondi analizara la presentación de un concurso preventivo. Ese procedimiento permitiría congelar las deudas existentes al momento de iniciar el proceso y abrir una instancia para negociar con los acreedores.

Analizan alternativas para sostener la compañía

Fuentes cercanas a la aerolínea señalaron que se evaluaban diferentes alternativas destinadas a preservar la continuidad comercial de Flybondi, aunque hasta el momento no existía una decisión definitiva sobre el camino que seguiría la compañía.

La empresa, propiedad del empresario Leonardo Scatturice, quedó así atravesada simultáneamente por la paralización de sus operaciones, las dificultades para comercializar pasajes, reclamos de pasajeros y trabajadores, deudas y expedientes judiciales.