Colectivos: cuatro líneas metropolitanas y seis urbanas cambian recorrido desde este martes por obras en el centro

Seis líneas de colectivos urbanos y cuatro del área metropolitana, modificarán temporalmente sus recorridos en el centro de Paraná, desde este martes 6 de octubre.

Los cambios responden a trabajos sobre calle 25 de Mayo y alcanzarán a los servicios urbanos D, F, G, H1, H2 y P2. Además, las líneas del área metropolitana que tendrán modificaciones son: Línea 4; Línea 6; Línea 24 y la Línea 22.

Las modificaciones se mantendrán durante el desarrollo de las tareas. El aviso no establece una fecha de finalización, por lo que los desvíos continuarán sujetos al avance de la obra.

Según se informó, también se habilitarán dos paradas provisorias: una en Urquiza y Plaza 1° de Mayo y otra en Urquiza e Illia. Estos puntos permitirán el ascenso y descenso de pasajeros durante los cambios.

Cambios en el Transporte Metropolitano

Modificaciones Temporales en el Recorrido del Transporte Metropolitano y Urbano de Pasajeros. Debido a los trabajos que se estarán realizando sobre calle 25 de Mayo, en el tramo comprendido entre Monte Caseros y 9 de Julio, la Secretaría de Transporte de la Provincia informa que a partir de la fecha se implementarán desvíos en los recorridos de las líneas de transporte Metropolitanas y Urbanas.

Cambios de recorridos en Líneas Metropolitanas:

Línea 4: Santa Fe - Alameda - Buenos Aires -Urquiza - Illia - 25 de Mayo

Línea 6: La Paz - Buenos Aires - Urquiza - Illia

Línea 24: Santa Fe - Alameda - Buenos Aires -Urquiza - Illia - 25 de Mayo

Línea 22: Sin cambios - Sigue por Pellegrini

Nuevas Paradas Provisorias Para garantizar el ascenso y descenso de pasajeros durante los trabajos, se han habilitado dos paradas de contingencia:

-Urquiza y Plaza 1 de Mayo

-Urquiza e Arturo Illia

Cambios de recorridos en líneas urbanas

Los desvíos de las líneas D, F y G

La línea D modificará su recorrido de vuelta. Circulará por Córdoba, Alameda de la Federación, Buenos Aires, Urquiza, Illia y 25 de Mayo, para luego retomar su trayecto habitual.

En la línea F, el cambio también corresponderá al recorrido de vuelta. Los colectivos transitarán por Cervantes, Buenos Aires, Urquiza e Illia y, desde allí, continuarán por su itinerario habitual.

La línea G tendrá una modificación en el recorrido de ida. El desvío indicado comprende Urquiza e Illia, tras lo cual las unidades retomarán el circuito habitual.

Cómo circularán H1, H2 y P2

Para la línea H1, el recorrido de vuelta se realizará por La Paz, Laprida, Buenos Aires, Urquiza e Illia. Después de ese tramo, el servicio continuará por las calles de su recorrido habitual.

La línea H2 también tendrá cambios en la vuelta. Las unidades circularán por Santa Fe, Alameda de la Federación, Buenos Aires, Urquiza e Illia, antes de reincorporarse a su itinerario habitual.

En el caso de la línea P2, el desvío de vuelta comprenderá Buenos Aires, Urquiza e Illia. A partir de allí, los colectivos seguirán por su recorrido habitual.

Paradas provisorias y servicios sin cambios

Las paradas temporales estarán ubicadas en Urquiza y Plaza 1° de Mayo y en Urquiza e Illia. Los pasajeros que utilicen las líneas afectadas deberán tener en cuenta estos puntos al organizar sus viajes por el centro.

La Municipalidad aclaró que las líneas A, B, C, E, L, M y P1 no presentan modificaciones en sus recorridos. El esquema anunciado se concentra en los seis servicios detallados y en los sentidos de circulación indicados para cada uno.

Ante los desvíos, se recomienda planificar el viaje con anticipación y revisar el recorrido correspondiente a cada línea. Las modificaciones de los colectivos comenzarán este martes y permanecerán vigentes mientras avancen los trabajos sobre 25 de Mayo.