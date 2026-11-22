Una reconocida fábrica de alfajores y chocolates inspirada en una mujer descendiente de alemanes del Volga atraviesa una profunda reducción de su actividad. Se trata de Hönecker, una empresa argentina que cerró cinco locales comerciales y una planta industrial ante la caída del consumo. La compañía también suspendió un proyecto de expansión que contemplaba la construcción de una nueva fábrica.

Su fundador, Osvaldo Foster, inició el emprendimiento en 2001 como homenaje a su madre, Bárbara Hönecker, descendiente de alemanes del Volga. De ella heredó recetas tradicionales y conocimientos de repostería que dieron origen a la marca.

Más de dos décadas después, la empresa que llegó a producir 7.000 alfajores por hora enfrenta dificultades para sostener su estructura. "Estoy trabajando el 30% menos la cantidad de alfajores", reconoció Foster en declaraciones recogidas por el medio local El Día de Escobar.

Una historia familiar

La historia de Hönecker comenzó durante la crisis económica argentina de 2001, cuando Foster decidió transformar los conocimientos gastronómicos heredados de su madre en un emprendimiento dedicado a la elaboración artesanal de alfajores.

En sus comienzos, Foster elaboraba y bañaba los alfajores manualmente. En 2002 puso en funcionamiento una fábrica en Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires, que inicialmente ocupaba unos 200 metros cuadrados. Con el crecimiento de las ventas, el establecimiento llegó a cuadruplicar su superficie.

Cerraron cinco sucursales y una fábrica

La expansión comercial permitió que Hönecker alcanzara 19 sucursales distribuidas en diferentes ciudades argentinas. Sin embargo, la caída de las ventas obligó a cerrar cinco establecimientos, entre ellos locales ubicados en Mar del Plata, Costa del Este y Mar de las Pampas.

Este último destino tuvo un significado especial para la compañía, ya que allí inauguró en 2004 su primer comercio turístico. Posteriormente, la marca amplió su presencia hacia otras localidades, entre ellas Ushuaia y Termas de Río Hondo.

El ajuste también alcanzó a la producción. La empresa cerró una fábrica ubicada en Garín, donde trabajaban más de 30 personas, dedicada a elaborar bizcochitos y otros productos para acompañar el mate. No se informó oficialmente cuál fue la situación laboral de todos los empleados afectados.

La empresa suspendió una importante inversión

La crisis también provocó la paralización de un proyecto industrial en Belén de Escobar. La firma había adquirido un terreno sobre la calle Capello, cerca de la Colectora Este, con la intención de construir una nueva planta y ampliar su capacidad productiva.

Sin embargo, la iniciativa no avanzó y el predio fue puesto a la venta. "El sueño de la fábrica nueva se esfumó", lamentó Foster al describir las consecuencias de la retracción comercial.

En 2024, Hönecker contaba con aproximadamente 70 trabajadores permanentes y llegaba a emplear hasta 100 personas durante las temporadas de mayor actividad. Ese año también había inaugurado una tienda que combinaba chocolatería, cafetería, heladería y pastelería en el centro de Belén de Escobar.

Actualmente, la compañía mantiene en funcionamiento su planta de Ingeniero Maschwitz, donde continúa elaborando alfajores y chocolates.