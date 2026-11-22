Una compensación económica por divorcio deberá ser abonada por un hombre a su exesposa, luego de que la Justicia reconociera el desequilibrio económico generado durante el matrimonio. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón confirmó que el demandado tendrá que pagar el equivalente a diez salarios mínimos, vitales y móviles, distribuidos en diez cuotas mensuales y consecutivas.

La resolución ratificó una sentencia de primera instancia dictada el 1 de diciembre de 2025. El tribunal rechazó la apelación presentada por el exmarido, quien cuestionaba tanto la obligación de pagar la compensación como la imposición de los gastos judiciales.

La pareja se había casado el 2 de junio de 2005 y su divorcio quedó firme el 24 de febrero de 2021. Tras la separación, la mujer inició una demanda al considerar que había quedado en una situación económica desfavorable como consecuencia de la distribución de responsabilidades familiares durante el matrimonio.

Qué es la compensación económica por divorcio

La compensación económica está contemplada en el artículo 441 del Código Civil y Comercial de la Nación. Su finalidad es corregir el desequilibrio patrimonial que puede producirse cuando uno de los integrantes de un matrimonio queda en desventaja económica después de la separación.

No se trata de una sanción contra uno de los ex cónyuges, tampoco de una cuota alimentaria ni de una nueva división de bienes. Para que corresponda, debe demostrarse que la desigualdad económica tiene relación directa con la organización familiar durante el matrimonio y con las consecuencias de su finalización.

En este caso, los jueces consideraron que existían pruebas suficientes para acreditar esa situación. La Cámara entendió que la distribución de tareas dentro del hogar había influido en las posibilidades laborales y económicas de la demandante.

Por qué la Justicia le dio la razón a la mujer

Durante el proceso judicial se analizaron declaraciones testimoniales que permitieron reconstruir cómo se había organizado la vida familiar. Según esas pruebas, el hombre mantuvo una actividad laboral estable y continua durante el matrimonio y después de la separación.

La mujer, en cambio, se dedicó principalmente al cuidado de los tres hijos y a las tareas domésticas. Aunque también había realizado algunas actividades laborales y cursado estudios, el tribunal consideró que esas circunstancias no modificaban el desequilibrio económico acreditado.

Los testigos también describieron las dificultades que atravesó la demandante después del divorcio. Algunos señalaron que necesitó recurrir a la ayuda de otras personas para sostener su situación económica. Para los magistrados, esa realidad estaba vinculada con la distribución de responsabilidades que había mantenido la pareja.

Qué argumentó el hombre para evitar el pago

El demandado cuestionó la sentencia porque consideraba que no estaban reunidos los requisitos legales para otorgar una compensación económica. Sostuvo que la distribución de tareas durante el matrimonio no había generado una desventaja patrimonial manifiesta para su exesposa.

Además, planteó que la mujer ya había recibido un resarcimiento económico en otro juicio por daños y perjuicios. Según su argumento, reconocer una nueva compensación podía representar un enriquecimiento sin causa.

Sin embargo, la Cámara rechazó ese planteo. Explicó que la indemnización por daños y la compensación económica por divorcio tienen finalidades diferentes. Mientras la primera busca reparar consecuencias de conductas antijurídicas, la segunda procura corregir un desequilibrio económico derivado de la vida matrimonial y su ruptura.

Cuánto deberá pagarle a su exesposa

La sentencia confirmó que el hombre deberá abonar el equivalente a diez salarios mínimos, vitales y móviles, mediante diez pagos mensuales consecutivos. De esta manera, cada cuota estará vinculada al valor del salario mínimo correspondiente.

Tomando como referencia el importe de $271.571 mencionado en el caso, el total sería de aproximadamente $2.715.710. Sin embargo, el monto efectivo dependerá de las actualizaciones del salario mínimo aplicables al momento de la liquidación.

La Cámara también confirmó que el demandado deberá afrontar las costas judiciales de ambas instancias. Los magistrados recordaron que, como regla general, los gastos del proceso corresponden a la parte que pierde el juicio, salvo excepciones que no consideraron aplicables.

El valor del trabajo doméstico no remunerado

Uno de los aspectos centrales del fallo fue el reconocimiento de las consecuencias económicas que puede tener la dedicación al hogar y al cuidado de los hijos. Estas tareas, aunque no generan necesariamente ingresos propios, forman parte de la organización familiar y pueden condicionar el desarrollo profesional de quien las realiza.

En el caso analizado, los jueces entendieron que la continuidad laboral del hombre contrastaba con las dificultades que enfrentó la mujer para construir una trayectoria económica similar. Esa diferencia resultó determinante para confirmar la compensación.

La resolución pone de relieve que el trabajo doméstico no remunerado puede ser considerado al evaluar las consecuencias económicas de un divorcio. No obstante, cada situación debe analizarse individualmente y la compensación no se concede de manera automática por el solo hecho de finalizar un matrimonio.