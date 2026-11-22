Dos ñandúes en Concepción del Uruguay sorprendieron a los vecinos durante la mañana de este domingo, cuando fueron vistos caminando por una calle de la ciudad. La inesperada aparición de las aves quedó registrada en un video que comenzó a circular entre los habitantes de la zona.

El episodio ocurrió sobre calle Sarmiento, en inmediaciones del barrio 150 Viviendas. Según la información difundida por La Pirámide, los animales se desplazaban en dirección a la zona de la Comisaría del barrio Despertar del Obrero, ante la sorpresa de quienes advirtieron su presencia.

Un vecino que se encontraba en el sector logró filmar a los dos ñandúes mientras caminaban por la vía pública. Posteriormente, las imágenes fueron compartidas con la intención de alertar a otros residentes y encontrar a las personas responsables de los animales.

Dieron aviso al servicio de emergencias por la presencia de los ñandúes

Una mujer de la zona explicó que su marido había registrado el video poco más de media hora antes de que decidieran difundir el aviso. La situación generó inquietud por tratarse de animales que no suelen observarse caminando libremente por las calles de la ciudad.

Ante la presencia de las aves, la vecina se comunicó con el servicio de emergencias 103 para informar lo sucedido. Según relató, desde esa dependencia le indicaron que realizarían una recorrida por el sector para verificar la situación.

Además, solicitó colaboración a los vecinos para intentar identificar a los propietarios de los ñandúes, ante la posibilidad de que pertenecieran a alguna persona de las inmediaciones. Hasta el momento, no trascendió información sobre su procedencia ni sobre cómo llegaron a ese lugar.