La creciente de los ríos Paraná y Uruguay provocó cambios en el comportamiento de la fauna silvestre y llevó al Gobierno de Entre Ríos a difundir recomendaciones para proteger a las especies nativas. Las autoridades advirtieron que los animales buscan refugio en sectores elevados ante el avance del agua, lo que incrementa el riesgo de atropellamientos en rutas que atraviesan humedales. También solicitaron evitar la presencia de mascotas en zonas isleñas donde anidan aves migratorias.

El director de Ordenamiento Territorial de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Pablo Aceñolaza, explicó que las lluvias asociadas al fenómeno El Niño y el aumento del nivel de los cursos de agua redujeron los espacios disponibles para numerosas especies. Ante esta situación, los animales se desplazan hacia terrenos más altos, incluidos los terraplenes y márgenes de las rutas.

“Al disminuir o desaparecer los territorios emergidos en la llanura de inundación, que a nivel normal del río son refugios para nuestra fauna nativa, los animales buscan lugares altos y secos, espacios que suelen ser los taludes de las rutas que atraviesan zonas de humedales”, señaló el funcionario.

Piden reducir la velocidad en tres tramos de rutas

Ante el desplazamiento de animales hacia las zonas de circulación vehicular, la Provincia solicitó a conductores particulares y transportistas extremar las precauciones y disminuir la velocidad, especialmente en los caminos que atraviesan el Delta del Paraná.

Aceñolaza identificó tres sectores donde resulta fundamental reforzar las medidas de prevención: la Ruta Provincial 174, correspondiente al enlace vial Rosario-Victoria; la Ruta Nacional 12, entre Gualeguay y Médanos; y el corredor que une Ceibas, Médanos y Campana por la Ruta Nacional 14.

“Como gobierno provincial solicitamos la disminución de velocidad de tránsito como única herramienta válida para reducir los atropellamientos. Esto debe darse en toda la provincia, pero focalizarse en tres tramos”, expresó.

El funcionario advirtió que los sectores elevados cercanos a las rutas se convierten en refugios para especies que pierden temporalmente sus hábitats habituales. Por ese motivo, consideró necesario reducir los riesgos asociados al tránsito vehicular mientras persistan las condiciones de inundación.

“Toda esta fauna no tiene otro lugar hoy en día donde refugiarse, y caso contrario tendrá lugar una disminución importante de las poblaciones”, sostuvo.

Advierten por la presencia de mascotas en zonas isleñas

Otra de las recomendaciones estuvo dirigida a quienes visitan islas y bancos de arena, especialmente durante la temporada estival. El aumento del caudal del río Uruguay redujo la superficie disponible en estos ambientes, utilizados por distintas especies de aves migratorias para reproducirse.

Aceñolaza explicó que los arenales constituyen sitios de nidificación para aves como atíes y rayadores, que desarrollan su proceso reproductivo durante el verano. La disminución de estos espacios aumenta la importancia de evitar perturbaciones durante ese período.

“Ante el incremento del caudal de agua en la cuenca alta del río Uruguay, producto del fenómeno El Niño, la superficie de las islas y bancos de arena disminuye notablemente. Esos espacios son el ambiente propicio para aves migratorias que anidan en los arenales”, indicó.

Por qué recomiendan no llevar perros a los bancos de arena

El funcionario mencionó particularmente los Bancos de Caraballo, donde la presencia de visitantes puede interferir con la reproducción de las aves. En ese sentido, pidió no ingresar con perros, incluso cuando permanezcan sujetos con correas.

“Es muy importante indicar a los que van a los bancos de arena, que no lleven consigo perros, ni aún atados”, remarcó Aceñolaza.

El director explicó que, cuando los animales domésticos son liberados, pueden espantar a las aves adultas, dañar los nidos y atacar huevos o pichones. Según señaló, estas situaciones ya fueron observadas en sectores utilizados por las especies migratorias.

“Hemos tenido casos de depredación de pichones y huevos. Hay que tener en cuenta que estas especies no tienen ni otro lugar ni otro momento para reproducirse”, advirtió.

Recomendaciones para proteger a la fauna durante la creciente

Desde el área provincial de Biodiversidad insistieron en la necesidad de adaptar las actividades humanas a las condiciones que atraviesan los ecosistemas afectados por las inundaciones.

Las principales recomendaciones fueron:

-Reducir la velocidad en rutas que atraviesan humedales y sectores ribereños.

-Prestar especial atención a los márgenes de las rutas, donde pueden refugiarse animales desplazados por el agua.

-Evitar ingresar con perros a islas y bancos de arena, incluso cuando estén sujetos con correas.

-Respetar las zonas de nidificación de aves migratorias durante la temporada reproductiva.

-Evitar perturbar a la fauna silvestre que busca refugio en sectores elevados.

Las autoridades remarcaron que la creciente modifica temporalmente los espacios utilizados por las especies nativas, por lo que la prevención de atropellamientos y la protección de los sitios de reproducción resultan fundamentales para reducir el impacto sobre las poblaciones animales.