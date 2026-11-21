Un hincha de Boca, oriundo de Misiones, confesó que utilizó 2.000 dólares correspondientes a la jubilación de su abuela para viajar a Colombia y presenciar la final de la Copa Sudamericana. El joven contó que engañó a la mujer durante dos meses y su relato se viralizó.
Un hincha de Boca confesó que utilizó la jubilación de su abuela para viajar a Colombia y presenciar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. El joven, oriundo de Misiones, aseguró que destinó 2.000 dólares del dinero que administraba para la mujer y que le inventó una explicación para justificar la falta de los pagos.
La insólita revelación ocurrió durante una entrevista realizada en Barranquilla, en la previa del encuentro disputado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Sus declaraciones comenzaron a circular en redes sociales y generaron repercusión por la manera en que relató lo sucedido.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el simpatizante explicó que estaba a cargo de administrar los ingresos previsionales de su abuela y que aprovechó esa situación para financiar su viaje a Colombia.
El engaño que contó el hincha de Boca
“Yo administro la jubilación de mi abuela y hubo dos meses que le dije que por algo del Estado, de la Asignación, no pudo cobrar y me vine a ver a Boca”, relató el joven frente a las cámaras.
Durante la conversación, el periodista le preguntó cuánto dinero había utilizado para concretar el viaje. Sin mostrar reparos, el entrevistado respondió que fueron “2.000 dólares”.
El hincha también aseguró que su abuela desconocía lo ocurrido y que pretendía mantener el engaño. “No se va a enterar”, sostuvo, antes de justificar la explicación que le había dado: “Total fue algo que pasó del Gobierno, del Estado”.
El mensaje que le envió a su abuela
Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando el periodista le pidió que enviara un saludo a la mujer, identificada como Marta. “Un saludo. Espero que no lo vea. Chau, Marta. Espero que no lo veas”, expresó el joven, mientras continuaba la conversación en la previa del partido.
El video se difundió rápidamente en las plataformas digitales. La confesión llamó la atención porque el entrevistado reconoció haber utilizado dinero que correspondía a su abuela y haberle atribuido falsamente la falta de cobro a un supuesto inconveniente estatal.
El viaje para presenciar la final de la Copa Sudamericana
El episodio se conoció en el marco de la final de la Copa Sudamericana, que enfrentó a Boca y Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia.
Miles de simpatizantes argentinos viajaron hasta el país sudamericano para acompañar al conjunto xeneize en su búsqueda de un nuevo título internacional.
En ese contexto, el testimonio del joven misionero se convirtió en una de las historias más insólitas de la previa. No obstante, sus declaraciones constituyen una confesión realizada ante las cámaras y no una comprobación independiente sobre el destino del dinero. Tampoco trascendió si su abuela tomó conocimiento de lo ocurrido o si existió alguna denuncia.