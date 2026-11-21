La búsqueda de Nahuel González, el joven de 25 años que había desaparecido en el río Paraná, terminó con la confirmación de su fallecimiento. Sus familiares reconocieron el cuerpo hallado el viernes por la tarde a la altura de Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe.

El joven era oriundo de la capital provincial y había desaparecido el miércoles 18 de noviembre, cuando se encontraba junto a dos amigos en el río, en jurisdicción de San Lorenzo. Tras la identificación, sus allegados iniciaron una colecta solidaria para afrontar los gastos del traslado de sus restos desde Rosario hasta Santa Fe.

El hallazgo del cuerpo en el río Paraná

El cuerpo fue encontrado el viernes por la tarde, luego de que trabajadores del Complejo Náutico Tifón advirtieran su presencia en el agua, en la zona de Granadero Baigorria.

Tras el aviso, intervino personal de la Prefectura Naval Argentina, que realizó el procedimiento para recuperar los restos y dar intervención a las autoridades correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario, donde se realizaron las actuaciones necesarias para confirmar su identidad.

La familia comunicó la triste noticia luego del reconocimiento y de las diligencias judiciales. El hallazgo puso fin a varios días de búsqueda y de incertidumbre para sus seres queridos.

Cómo desapareció Nahuel González

El operativo de búsqueda había comenzado el miércoles, cuando González se encontraba en el río Paraná junto a otros dos hombres, en inmediaciones de la bajada Urquiza, cerca del Campo de la Gloria, en San Lorenzo.

De acuerdo con el testimonio de sus amigos, el joven fue arrastrado por la corriente y desapareció de la superficie en pocos segundos. Mientras sus acompañantes lograron salir del agua, él no volvió a emerger.

El episodio ocurrió en un sector de barrancas que no está habilitado para bañistas y que cuenta con cartelería que prohíbe el ingreso al agua. Ese día, el nivel del río en San Lorenzo había alcanzado los 5,34 metros, por encima del nivel de alerta local. Rosario3+1

La familia pide ayuda para trasladar sus restos

Tras confirmarse el fallecimiento, los familiares y allegados de Nahuel González iniciaron una campaña solidaria para reunir el dinero necesario para trasladar sus restos desde Rosario hasta la ciudad de Santa Fe, donde el joven será despedido por sus seres queridos.

Según informaron, necesitan reunir 1.500.000 pesos para afrontar los gastos del traslado y del sepelio, con el objetivo de darle una despedida digna.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias Gisela.007.gnz, a nombre de Gisela Graciela González.