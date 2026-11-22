La nueva variante de Covid-19 PJ.2.1 fue detectada en Argentina por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), quienes identificaron tres casos en pacientes internados en centros de salud de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las muestras correspondieron a dos bebés de uno y dos meses y a un adulto de 58 años.

El hallazgo fue realizado por el Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. La identificación permitió confirmar la circulación de este sublinaje de Ómicron en el país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó PJ.2.1 a la categoría de variantes bajo vigilancia, debido al incremento de su presencia en las secuencias genéticas analizadas en distintas regiones del mundo, particularmente en América del Norte. También se notificaron casos en Brasil.

Qué se sabe sobre la nueva variante de Covid-19

La variante PJ.2.1 desciende del linaje JN.1 de Ómicron y presenta 25 modificaciones genéticas respecto de su antecesora. Estas características despertaron el interés de los especialistas, que comenzaron a estudiar su posible influencia en la capacidad de propagación del coronavirus.

Uno de los aspectos analizados fue su afinidad con el receptor ACE2, una proteína presente en las células humanas que el virus utiliza para ingresar al organismo. Los estudios de laboratorio encontraron una mayor capacidad de unión en comparación con algunas variantes anteriores.

La viróloga Paola Resende, integrante del grupo asesor técnico de la OMS sobre evolución de los virus, señaló que las mutaciones identificadas podrían favorecer su transmisibilidad. Sin embargo, esa posibilidad todavía requiere mayor evidencia epidemiológica.

Qué informó la OMS sobre su peligrosidad

En una evaluación publicada el 19 de noviembre, la OMS consideró que el riesgo adicional de PJ.2.1 para la salud pública mundial era bajo, aunque advirtió que la confianza en esa estimación era limitada debido a la información disponible.

El organismo explicó que todavía no existían suficientes datos clínicos comparativos para determinar si esta variante provocaba enfermedades más graves, un aumento de las hospitalizaciones o una mayor cantidad de fallecimientos.

Respecto de las vacunas, los ensayos de laboratorio mostraron que los anticuerpos generados por personas inmunizadas con formulaciones adaptadas a variantes anteriores, como LP.8.1 y XFG, lograron neutralizar PJ.2.1. No obstante, estos resultados no permitieron establecer por sí solos el nivel de protección frente a infecciones o cuadros graves.

Cuáles son los síntomas de la variante PJ.2.1

Hasta el momento, los especialistas no identificaron manifestaciones clínicas específicas que permitan distinguir a PJ.2.1 de otras variantes del coronavirus.

Los síntomas asociados fueron los habituales del Covid-19:

Fiebre.

Tos.

Dolor de garganta.

Congestión o secreción nasal.

Malestar general.

La ausencia de síntomas particulares dificultó diferenciar esta variante de otros linajes únicamente a partir de las manifestaciones clínicas.

Recomendaciones para prevenir contagios

Ante la circulación de nuevas variantes, los especialistas recomendaron mantener actualizado el esquema de vacunación contra el Covid-19, especialmente entre los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Entre ellos se encuentran los adultos mayores, las personas inmunocomprometidas y quienes presentan enfermedades preexistentes.

También aconsejaron mantener una ventilación adecuada de los ambientes, reforzar la higiene de manos y evitar el contacto estrecho con personas vulnerables cuando se presentan síntomas respiratorios.