Nueva variante de Covid en Argentina: qué papel podría tener la vacuna nacional ARVAC

Argentina detectó recientemente los primeros tres casos de BA.3.2 de Covid, un sublinaje de Ómicron que permanece bajo vigilancia internacional. Las muestras correspondieron a residentes de la provincia de Buenos Aires y fueron identificadas mediante secuenciación genómica realizada por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán.

Los casos fueron encontrados entre muestras obtenidas desde el 26 de abril hasta el 18 de julio de 2026. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, de los 21 genomas analizados durante ese período, tres correspondieron a BA.3.2, equivalente al 14% de las secuencias estudiadas.

Uno de los pacientes necesitó internación debido a comorbilidades previas, aunque los tres evolucionaron favorablemente. Por el momento, las autoridades sanitarias no atribuyeron al nuevo linaje una mayor gravedad ni un riesgo adicional significativo respecto de otras variantes circulantes.

Qué se conoce sobre BA.3.2

BA.3.2 deriva de la familia Ómicron y fue detectada inicialmente en Sudáfrica en noviembre de 2024. Actualmente está clasificada como Variante Bajo Monitoreo, una categoría utilizada para linajes que presentan cambios genéticos relevantes pero sobre los cuales todavía no existe evidencia suficiente para considerarlos de mayor riesgo.

La Organización Mundial de la Salud señaló que su presencia aumentó en determinados momentos, aunque su capacidad de expansión habría sido inferior a la de otros linajes dominantes. Datos recientes de Estados Unidos mostraron además que su prevalencia descendió después de haber alcanzado porcentajes más elevados.

En Argentina, el seguimiento del Covid continúa mediante vigilancia genómica para determinar qué variantes circulan, cómo evolucionan y si presentan cambios relevantes en transmisibilidad, severidad o capacidad de escapar de la respuesta inmunitaria.

Qué papel puede tener ARVAC

La aparición de BA.3.2 volvió a poner el foco sobre ARVAC, la vacuna contra el Covid desarrollada y producida en Argentina. Se trata de una formulación basada en una subunidad proteica recombinante, una tecnología que utiliza fragmentos específicos del virus para estimular la respuesta inmunológica.

Sin embargo, todavía no existe evidencia que permita afirmar que ARVAC tenga una efectividad clínica específica demostrada contra BA.3.2. Para establecerlo, los investigadores necesitan estudiar cómo responden los anticuerpos generados por la vacunación frente al nuevo sublinaje mediante ensayos de neutralización.

La evidencia internacional disponible indica que las vacunas actualizadas continúan aumentando la respuesta de anticuerpos frente a BA.3.2, aunque en algunos estudios esa neutralización fue menor que la observada contra otras variantes recientes. Hasta ahora tampoco hay estimaciones suficientes de efectividad clínica en escenarios donde este linaje haya sido predominante.

Una vacuna que puede ser actualizada

ARVAC tiene la posibilidad de ser reformulada a medida que cambia el SARS-CoV-2. De acuerdo con la información difundida sobre su desarrollo, la actualización puede realizarse siguiendo las recomendaciones internacionales y demandaría alrededor de cuatro meses.

La vacuna argentina fue además incorporada al Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, mecanismo que permite que los ministerios de Salud de países de América Latina accedan a inmunizaciones mediante compras regionales. Estudios anteriores habían mostrado respuesta frente a distintas variantes del Covid y reactividad cruzada contra otros coronavirus.

Por ahora, la aparición de BA.3.2 no implica un cambio en las recomendaciones generales ni una señal de mayor gravedad. La vigilancia continuará para determinar si el sublinaje gana circulación y para evaluar la respuesta de las vacunas disponibles, mientras los especialistas siguen analizando su comportamiento epidemiológico e inmunológico.