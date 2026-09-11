Patronato se prepara para un duelo clave ante Temperley: cómo llegan los lesionados

Patronato recibirá a Temperley este domingo desde las 15.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por una nueva fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Marcelo Fuentes afrontará otro compromiso determinante en su objetivo de tomar distancia de los puestos de descenso.

El Rojinegro llegará al encuentro después del empate sin goles frente a Deportivo Maipú en Mendoza, resultado que le permitió sumar en condición de visitante, aunque mantiene la necesidad de conseguir puntos durante el tramo decisivo de la competencia.

Del otro lado estará Temperley, uno de los principales protagonistas de la Zona B y que llegará a Paraná en plena pelea por los primeros puestos. El Gasolero atraviesa un buen presente y representa una prueba exigente para el conjunto entrerriano.

Patronato no tuvo descanso tras regresar de Mendoza

Los dirigidos por Marcelo Fuentes no tuvieron jornada libre después del encuentro ante Deportivo Maipú. El plantel comenzó el lunes con los trabajos posteriores al partido disputado en Mendoza y rápidamente puso la mira en el compromiso frente a Temperley.

La intensidad de la preparación aumentó el miércoles, cuando el plantel realizó doble turno. Por la mañana, los futbolistas trabajaron en el predio de la institución, mientras que durante la tarde la actividad se trasladó al estadio Presbítero Bartolomé Grella.

El cuerpo técnico continuará utilizando el escenario del encuentro para preparar el partido. El plantel tiene previsto volver a trabajar en el estadio este viernes y el sábado, jornada en la que Fuentes terminará de definir la formación.

Villarreal volvió a trabajar a la par

Una de las principales novedades de la semana estuvo relacionada con Valentín Villarreal, quien ya comenzó a trabajar a la par de sus compañeros. Su evolución representa una alternativa más para el entrenador de cara al tramo final de la preparación.

En cambio, Alejo Miró, Franco Soldano y Maximiliano Rueda continúan realizando tareas diferenciadas. El cuerpo médico y técnico sigue de cerca la evolución de los tres futbolistas para determinar su disponibilidad.

Las próximas dos prácticas serán importantes para conocer si alguno de ellos puede reincorporarse al trabajo normal y quedar a disposición para el encuentro del domingo. Fuentes deberá evaluar sus condiciones antes de definir la lista de convocados.

Un partido importante por la permanencia

El encuentro adquiere especial relevancia para Patronato por su situación en la tabla. A falta de pocas jornadas para terminar la etapa regular, el conjunto paranaense necesita sumar para aumentar la distancia respecto de los equipos que ocupan los últimos lugares.

Fuentes ya había advertido sobre la importancia que tendría cada compromiso durante la recta final. Después de asumir la conducción del plantel, el entrenador remarcó que el objetivo inmediato estaba puesto en conseguir los puntos necesarios para asegurar la continuidad en la categoría.

Temperley llegará con una realidad diferente, ya que se mantiene entre los equipos que luchan por los primeros lugares de la Zona B. Esa diferencia de objetivos convierte al choque del domingo en un encuentro con puntos importantes para ambos.

El antecedente entre ambos

Patronato y Temperley ya se enfrentaron durante la primera rueda del campeonato. El partido disputado en el estadio Alfredo Beranger terminó empatado 0-0, por lo que ninguno consiguió imponerse en aquel primer cruce.

Esta vez, el Rojinegro contará con la localía y buscará aprovechar el respaldo de su público para conseguir un resultado que le permita ganar tranquilidad en la pelea por la permanencia.

La Asociación del Fútbol Argentino designó a Bruno Amiconi como árbitro principal del encuentro. Estará acompañado por Marcelo Bistocco y Walter Ferreyra como asistentes, mientras que Marcelo Sanz será el cuarto árbitro.