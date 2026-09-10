El entrerriano Bastián Icardo ya entrena con Manchester City y vive un sueño en Inglaterra

Bastián Icardo, el pequeño futbolista de Gualeguaychú, comenzó a entrenarse con Manchester City. Durante ocho días conocerá desde adentro al club inglés y el domingo podrá presenciar el clásico ante Manchester United en Old Trafford.
Bastián Icardo ya entrena con Manchester City y comenzó a vivir una experiencia inolvidable en Inglaterra. El futbolista de Gualeguaychú, categoría 2015 y jugador de Juventud Unida, llegó el martes a Manchester y se incorporó a las actividades junto con otros chicos seleccionados por el club inglés en diferentes partes del mundo.
El pequeño entrerriano viajó acompañado por su mamá y permanecerá durante ocho días en Inglaterra. En ese período tendrá la posibilidad de entrenarse bajo una dinámica similar a la de los futbolistas de las divisiones formativas del City, además de recorrer las imponentes instalaciones de la institución.
La experiencia representa un nuevo capítulo en una historia que comenzó a tomar dimensión internacional durante 2025. Icardo participó de un campus organizado en el predio de Ferro Carril Oeste y su rendimiento llamó la atención de los responsables de la actividad.
Fue elegido MVP y consiguió la beca
El futbolista de Juventud Unida fue elegido MVP del campus, distinción que terminó abriéndole las puertas para esta experiencia en Manchester. Como reconocimiento por su desempeño recibió la beca que ahora le permite conocer desde adentro la estructura de uno de los clubes más importantes del fútbol mundial.
El lunes emprendió el viaje hacia Inglaterra junto a su mamá y un día después llegó a Manchester. Tras el arribo, comenzó con las actividades previstas y pudo ponerse la indumentaria de entrenamiento del conjunto ciudadano.
Icardo comparte la experiencia con futbolistas de su misma categoría que fueron observados y seleccionados durante diferentes capacitaciones realizadas por Manchester City alrededor del mundo. De esta manera, el entrerriano tiene la oportunidad de entrenar y relacionarse con chicos provenientes de distintos países, señaló El Día.
Ocho días como futbolista del Manchester City
Durante su estadía, el joven podrá conocer el funcionamiento cotidiano de las categorías formativas del club y entrenarse en sus instalaciones. La propuesta contempla distintas actividades relacionadas con el fútbol y recorridos por lugares emblemáticos.
La experiencia no estará limitada exclusivamente a los entrenamientos. Bastián también tendrá la posibilidad de conocer algunos de los estadios más reconocidos de Inglaterra y acercarse a la cultura futbolística de un país donde se disputa una de las ligas más importantes del mundo.
Uno de los momentos especiales llegará el próximo domingo. El pequeño gualeguaychuense podrá ingresar a Old Trafford para presenciar en vivo una nueva edición del clásico de Manchester entre United y City.