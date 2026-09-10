Accidente en Paraná: motociclista de 20 años fue hospitalizado tras chocar con un auto

REDACCIÓN ELONCE
Un accidente en Paraná involucró a una moto y un Honda Civic en Provincias Unidas y Pacto Unión Nacional. El motociclista, de 20 años, fue despedido tras el impacto y trasladado al Hospital San Martín, pudo saber Elonce.
Un accidente en Paraná dejó como saldo a un motociclista de 20 años lesionado y trasladado al Hospital San Martín. El choque ocurrió este jueves, en la intersección de Provincias Unidas y Pacto Unión Nacional, e involucró a una moto de 110 cilindradas y un Honda Civic.
Según pudo conocer Elonce desde el lugar, el automóvil circulaba por Pacto Unión Nacional y, al llegar a Provincias Unidas, giró hacia el oeste. Posteriormente, el conductor intentó ingresar a la estación de servicio Shell ubicada en esa esquina.
En ese momento, el motociclista circulaba por Provincias Unidas en sentido este-oeste y se produjo el impacto contra el lateral derecho del Honda Civic. El golpe se concentró a la altura de la puerta del acompañante y provocó que el joven saliera despedido de la moto.
El motociclista fue trasladado al Hospital San Martín
A raíz del fuerte impacto, intervinieron Bomberos Voluntarios y personal de Emergencias Sanitarias. El joven manifestó dolores en distintas partes del cuerpo y fue trasladado al Hospital San Martín para recibir atención y determinar el alcance de las lesiones.
El Honda Civic era conducido por un hombre de 54 años, quien no sufrió lesiones. De acuerdo con lo informado desde el lugar, el automovilista manifestó que circulaba a baja velocidad y que había colocado la luz de giro antes de iniciar la maniobra para ingresar a la estación de servicio.
Asimismo, indicó que la moto circulaba a alta velocidad. No obstante, las circunstancias precisas del siniestro serán determinadas mediante las pericias correspondientes. El conductor permaneció en el lugar mientras se desarrollaban las actuaciones y prefirió no brindar declaraciones ante las cámaras.
Policía Científica realizó las pericias
Personal del área de Accidentología Vial de Policía Científica trabajó en la intersección para realizar las pericias que permitirán establecer la mecánica del choque. La moto quedó a varios metros del punto donde se produjo el impacto, mientras que el automóvil presentaba daños visibles en uno de sus laterales.