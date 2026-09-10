Robo en el Club Palermo: ingresaron durante la madrugada y buscaron llevarse cables

REDACCIÓN ELONCE
Un robo en el Club Palermo fue advertido este jueves por la mañana. Las cámaras registraron el ingreso de una persona cerca de las 00:20. La presidenta de la institución, Mónica Mitre, confirmó a Elonce que detectaron daños y analizaban si afectaban los entrenamientos.
El robo en el Club Palermo fue descubierto este jueves por la mañana, luego de que integrantes de la institución advirtieran daños en las instalaciones y sectores donde aparentemente intentaron sustraer cables. Una cámara de seguridad registró el ingreso de una persona durante la madrugada y las imágenes serían aportadas al momento de realizar la denuncia policial.
Mónica Mitre, presidenta del Club Atlético Palermo, explicó a Elonce que todavía debía realizar un relevamiento completo para determinar qué elementos fueron sustraídos. “Lo que hemos visto y lo que vieron los chicos que anduvieron hoy por la mañana es que, evidentemente, han querido estar sacando cables. Abrieron una de las cantinas que tiene la cancha de futsal, que nosotros tenemos también dentro del club”, señaló.
La dirigente agregó que todavía no había podido comunicarse con quienes administraban la cantina para establecer si también faltaban elementos de ese sector. “No sé qué es lo que le han robado, pero principalmente andan buscando cables, evidentemente, porque han estado sacando y tironeando”, sostuvo.
Las cámaras registraron a una persona
Las instalaciones cuentan con un sistema de videovigilancia que detectó movimientos durante la madrugada. Mitre revisó las grabaciones por la mañana y pudo observar a una persona dentro del predio. Esas imágenes serían entregadas a la Policía como parte de la denuncia.
“Nosotros tenemos cámaras. La cámara avisa que hay una persona, que hay un movimiento, y cuando la revisé hoy de mañana vi que había una persona que entró. Es lo que voy a acercar ahora cuando vaya a hacer la denuncia”, detalló.
Según precisó, el ingreso se produjo alrededor de la medianoche. “Es una sola persona la que ingresa cerca de las 12:20 de la noche, 12:30. La cámara lo ve que anda un rato adelante y después ya se pierde. No sé si se habrá ido para el lado donde están las columnas de las luces de la cancha, que evidentemente ahí también estuvo tocando”, manifestó.
Preocupación por otros robos sufridos por clubes
Mitre indicó que el episodio se sumó a otros hechos de inseguridad registrados tanto en Palermo como en diferentes instituciones deportivas. “Estamos viviendo muchos robos últimamente, no solamente nosotros. Varios clubes, principalmente de fútbol, han estado sufriendo robos de cables y de tejido. No nos podemos descuidar en nada porque siempre algo nos está faltando”, expresó.
En ese sentido, recordó que meses atrás delincuentes habían ingresado por un ventiluz de los baños y se llevaron una puerta. También mencionó otro episodio ocurrido en el sector de las canchas de pádel, cuya explotación se encuentra tercerizada.
“Es continuo. Los robos en los clubes es algo cotidiano que no debería ser porque tenemos destacamentos o comisarías cerca que deberían estar un poco más atentos. Si bien nosotros tenemos que tener más seguras las cosas, creo que deberían estar controlando eso”, afirmó la presidenta.
El impacto en las actividades deportivas
El club pertenece a la jurisdicción de la Comisaría Décima y, según explicó Mitre, los efectivos realizan recorridas nocturnas por el sector. Sin embargo, las cámaras instaladas en la institución son de uso privado y no están conectadas directamente con dependencias policiales.
Una de las principales preocupaciones pasaba por establecer si los daños en el sistema eléctrico podían impedir las actividades previstas. El Club Palermo recibe diariamente a numerosos chicos que realizan sus entrenamientos durante la tarde y necesitan iluminación cuando disminuye la luz natural.
“Tenemos muchos chicos que albergamos durante la tarde para sus entrenamientos. Al dejarnos sin luz, todo esto se complica porque los entrenamientos siempre se hacen durante la tarde, que es cuando los chicos salen de la escuela”, explicó.
Hasta el momento de la entrevista no se había determinado la suspensión de las prácticas. La institución esperaba realizar las reparaciones necesarias durante las horas de luz disponibles.
“Vamos a tratar de solucionar, en el transcurso de estas horas que nos quedan de luz solar, qué es lo que nos está faltando y qué podemos solucionar para que los chicos no dejen de entrenar”, concluyó Mitre a Elonce.