Cayó una avioneta de fumigación en un campo del sur entrerriano y hospitalizaron al piloto

Una avioneta de fumigación cayó en un campo del departamento Gualeguaychú. El piloto fue trasladado al hospital tras el accidente, confirmaron fuentes policiales a Elonce. Aún no se informó la gravedad de sus lesiones.
Una avioneta de fumigación cayó en un campo este jueves en la zona rural de Perdices, departamento Gualeguaychú, y su piloto debió ser hospitalizado como consecuencia del accidente.
El siniestro se registró en un establecimiento ubicado a la altura del kilómetro 25 de la Autovía 14, al que se accedió por un camino vecinal, se confirmó a Elonce. La aeronave era utilizada para tareas de aplicación de fertilizantes.
Bomberos Voluntarios de Ceibas acudieron al lugar luego de recibir el alerta. También tomó intervención personal policial para determinar las circunstancias en las que se produjo la caída.
Trasladaron al piloto al hospital
Como consecuencia del impacto, el piloto recibió asistencia y posteriormente fue trasladado al hospital de Gualeguaychú, señalaron Bomberos Voluntarios de Ceibas. Hasta el momento, no se brindaron precisiones oficiales sobre la gravedad de las lesiones que sufrió ni sobre su estado de salud.
Asimismo, se aguardaban mayores detalles respecto de las causas que provocaron la caída de la aeronave en el campo del sur entrerriano.
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