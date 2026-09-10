Quedó atrapado en una chimenea y lo detuvieron por un intento de robo

Un vecino alertó a la Policía tras escuchar pedidos de auxilio dentro de una vivienda. Los efectivos encontraron a un hombre atrapado en la chimenea, lo rescataron sin lesiones y, por orden de la Fiscalía, quedó detenido.
Un hombre quedó atrapado en una chimenea y fue detenido por una tentativa de robo durante la mañana de este jueves en una vivienda de calle Francisco Ramírez, en Santa Elena. La Policía lo retiró del lugar sin que presentara lesiones y lo trasladó por disposición de la Fiscalía interviniente.
El procedimiento comenzó alrededor de las 8:20, luego de que un vecino se comunicara telefónicamente con la Comisaría Santa Elena. El denunciante había escuchado pedidos de auxilio procedentes del interior de una propiedad y solicitó la presencia de los efectivos.
Cuando llegaron al domicilio, los agentes constataron que había un hombre atrapado dentro de la chimenea. El personal logró extraerlo y comprobó que no había sufrido lesiones como consecuencia de la situación.
Una vez finalizado el rescate, la Policía informó lo sucedido a la Fiscalía interviniente. Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenó que el hombre quedara detenido y a disposición de la Justicia.
La causa quedó iniciada por el supuesto delito de tentativa de robo calificado en flagrancia. Las circunstancias en las que el sospechoso ingresó a la vivienda serán establecidas durante la investigación.
La Jefatura Departamental La Paz no precisó si había personas dentro de la propiedad al momento del hecho ni informó sobre elementos dañados o sustraídos. Tampoco se difundieron datos sobre la identidad o la edad del detenido.
Allanamiento por una causa de abuso de armas
Por otra parte, durante el miércoles, personal de la Sección Comando de la Jefatura Departamental La Paz realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Candil.
El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por abuso de armas y fue dispuesto mediante un mandamiento judicial. La medida incluyó el registro del domicilio, requisas personales, una inspección vehicular y la constatación de prendas de vestir.
Policía Científica participó del operativo, que obtuvo resultado positivo. Como parte de las actuaciones, los agentes secuestraron una motocicleta marca Brava, modelo Altino, de 150 centímetros cúbicos.
Los efectivos también constataron la vestimenta de las personas indicadas en la orden judicial. La diligencia se realizó de acuerdo con los requerimientos formulados por la autoridad que intervino en la causa.
La motocicleta quedó formalmente secuestrada y fue incorporada al expediente para determinar si tenía relación con el hecho investigado. No se informó que el allanamiento hubiera dejado personas detenidas.
Ambos procedimientos fueron desarrollados por dependencias de la Jefatura Departamental La Paz y quedaron bajo intervención de las autoridades judiciales correspondientes.