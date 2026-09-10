UPCN convoca a trabajadores ante el primer concurso para cubrir un cargo en la Provincia

El primer concurso de la administración pública provincial comenzará a instrumentarse en Entre Ríos y UPCN realizará una jornada para informar a los trabajadores interesados en participar. El encuentro será el lunes 14 de septiembre, a las 10 horas, en la sede sindical de Santa Fe 463, en Paraná.

Según pudo saber Elonce, el proceso se desarrollará bajo el Reglamento General de Concursos establecido mediante el Decreto Nº 1452, que regula el nombramiento e ingreso a planta permanente, las promociones y la asignación de Jefaturas de Departamento y División. Aunque todavía no fue lanzado oficialmente, UPCN ya fue convocado para designar representantes en el jurado.

(Elonce)

El primer concurso será público y abierto y buscará cubrir un cargo de planta permanente en la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), con función de Jefatura en el Área de Tesorería. "Haber sido convocados para integrar el jurado implica que el proceso ya se puso en marcha", explicó la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez. Si bien todavía no existe una fecha definida, estimó que se concretará durante este año.

Jornada abierta para trabajadores interesados

"Sabemos que hay numerosos trabajadores que tienen intenciones de presentarse y aspiran a ocupar el cargo", señaló Domínguez. Por ese motivo, el sindicato decidió organizar una instancia de intercambio para "transmitir algunos detalles y escuchar las inquietudes de los trabajadores".

La convocatoria está dirigida a trabajadores de la administración pública provincial que residan en Paraná, sean o no afiliados a UPCN, estén interesados en participar y reúnan el perfil requerido para postularse. Para asistir será necesario completar previamente un formulario de inscripción. Se requiere inscripción previa a través del siguiente formulario.

Domínguez remarcó que UPCN también seguirá de cerca la instrumentación del nuevo sistema. "Al tratarse del primer concurso que se realizará en el marco del Decreto Nº 1452, no sólo nos interesa el proceso formal sino también saber si se cumplen todos los aspectos del procedimiento, con la incorporación de tecnología y la transparencia que se requiere", afirmó.