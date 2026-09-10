Habló el dueño de los rottweilers que mataron a una perra ovejera en un campo cerca de Crespo

El propietario de los rottweilers señalados por el ataque que terminó con la muerte de una ovejera alemana en un campo situado en el acceso a Aldea San Rafael, en cercanías de Crespo, dio su versión sobre lo sucedido y respondió a las acusaciones formuladas por la dueña de la perra fallecida.

El episodio ocurrió durante la madrugada del martes, cuando cinco perros ingresaron a un predio ubicado a pocos kilómetros de la Ruta Nacional 12 y atacaron a María, una ovejera alemana de 11 años. Parte de lo ocurrido quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el lugar.

La dueña de la perra muerta, había sostenido públicamente que los animales pertenecerían al dueño de un terreno lindero y aseguró que anteriormente había advertido sobre otros episodios. Tras conocerse su denuncia, el hombre señalado rechazó varias de las acusaciones.

“Nunca pensamos que iba a pasar esto”

“Es una angustia porque nunca esperamos ni pensamos que iba a pasar esto”, manifestó el propietario de los rottweilers al referirse a la muerte de María, la perra ovejera.

El hombre reconoció que los animales no deberían haber abandonado su propiedad. “Dicen que son perros asesinos y es verdad que no tendrían que haberse escapado porque tienen más de una hectárea para andar y está todo cercado con tejido perimetral”, expresó.

Según explicó, los perros permanecían habitualmente dentro de un terreno de aproximadamente una hectárea y media delimitado por un cerco. En ese sentido, sostuvo que desconocía cómo lograron salir del lugar durante la madrugada en la que ocurrió el ataque.

El propietario también reconoció que mantenía discrepancias desde hacía tiempo con la dueña de la perra. “Siempre tuvimos nuestras diferencias y problemas con la vecina. Ella dice muchas cosas que no son verdad”, afirmó.

El dueño de los perros

A su vez, aseguró que conocía desde hacía años a la ovejera alemana y señaló que en otras oportunidades el animal había ingresado a su propiedad. “La perra se le escapaba y muchas veces le advertí cuando estaba en mi predio. Estamos desde hace siete años y en cuarentena le di de comer y agua. Me duele porque la conocía a la perra”, expresó.

María tenía 11 años y, según había relatado previamente su propietaria, cuatro años atrás había sobrevivido al ataque de otro perro, episodio que le había dejado una secuela permanente.

Defendió el cuidado de los rottweilers

Ante los cuestionamientos surgidos después del episodio, el propietario aseguró que los rottweilers están acostumbrados al contacto permanente con su familia. “Los perros están criados con amor y están todo el día con gente”, sostuvo.

Además, rechazó los planteos para que los animales sean sacrificados y afirmó que cumplen una función de vigilancia dentro de la propiedad.

“Son los guardianes y me parece una falta de respeto que digan que hay que matarlos porque nosotros los cuidamos como si fueran nuestros hijos; son la seguridad acá dentro y en vez de pagar un sereno tenemos los perros. Están bien alimentados y con todas las vacunas”, aseguró.

Negó tener un criadero clandestino

Otro de los puntos sobre los que se pronunció estuvo relacionado con la cantidad de animales que permanecían en el terreno y las versiones sobre la posible existencia de un criadero.

“No somos un criadero clandestino, tenemos nuestros perros con crías pero no somos eso”, afirmó el hombre en diálogo con Canal 6. Elonce.com