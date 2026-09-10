Así son los nuevos iPhone 18: cuánto cuestan y qué cambió

Apple presentó oficialmente los nuevos iPhone 18 Pro y el Pro Max, dos de los modelos centrales de su nueva generación de teléfonos. Los dispositivos incorporan mejoras de rendimiento, autonomía y cámaras, además de una integración más profunda con Apple Intelligence.

El iPhone 18 Pro tendrá un precio inicial de US$1.199 en su versión de 256 GB, mientras que el Pro Max partirá desde los US$1.299 con la misma capacidad. Según anunció la compañía, ambos estarán disponibles desde el 18 de septiembre.

La presentación también incluyó al iPhone Duo, el primer plegable de Apple. El dispositivo tendrá un valor inicial de US$1.999 en su configuración de 256 GB y se convierte en el teléfono más delgado desarrollado hasta ahora por la compañía.

Qué cambia en los iPhone 18 Pro y Pro Max

Los nuevos iPhone Pro incorporan el procesador A20 Pro, fabricado con tecnología de dos nanómetros y acompañado por 12 GB de memoria integrada. Apple asegura que la combinación permite mejorar el desempeño en tareas vinculadas con inteligencia artificial y, al mismo tiempo, reducir el consumo energético.

La autonomía también recibió una actualización. De acuerdo con la información oficial, los dispositivos pueden alcanzar hasta 45 horas de reproducción de video. Además, presentan una Isla Dinámica de menor tamaño y nuevos acabados en azul y rojo.

En materia fotográfica, los modelos suman herramientas denominadas Pro Controls, que permiten realizar ajustes de color y velocidad tanto en fotografías como en videos. El iPhone 18 Pro Max agrega además una cámara con apertura variable, que regula la cantidad de luz que ingresa al sensor.

Apple Intelligence gana protagonismo

La compañía volvió a ubicar a la inteligencia artificial entre los ejes principales de sus nuevos iPhone. Durante la presentación, John Ternus sostuvo que el teléfono es el dispositivo más importante para interactuar con Apple Intelligence debido a su acceso a contactos e información utilizada cotidianamente por los usuarios.

El A20 Pro fue diseñado para acelerar este tipo de funciones y mejorar la gestión térmica del equipo. La plataforma de inteligencia artificial permitirá ampliar herramientas de escritura y otras capacidades generativas disponibles dentro del ecosistema de Apple.

Estas funciones estarán integradas con iOS 27, la próxima versión del sistema operativo para iPhone. Entre sus novedades se encuentra la generación de imágenes mediante un modelo privado en la nube, aunque algunas funciones tendrán límites diarios según el tipo de suscripción a iCloud+.

Cómo es el nuevo iPhone Duo

Otra de las grandes novedades fue el iPhone Duo, que incorpora una pantalla interna de 7,6 pulgadas y una de 5,4 pulgadas cuando permanece cerrado. El equipo tiene bordes de titanio y un sistema de plegado que, según Apple, reduce la visibilidad de la marca central en la pantalla.

El plegable cuenta con dos cámaras y utiliza el mismo procesador A20 Pro de los modelos premium. También permite personalizar botones de acceso rápido, mientras que sus cámaras frontales están ubicadas en la parte superior derecha con un diseño de bajo impacto visual.

Con la llegada de los nuevos iPhone 18 Pro, Pro Max y Duo, Apple apuesta a combinar mejoras de hardware con un ecosistema cada vez más orientado a la inteligencia artificial. La nueva generación comenzará a comercializarse durante septiembre, con precios que parten desde US$1.199 en los modelos Pro y llegan a US$1.999 en el plegable.