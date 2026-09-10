Esta tarde se conoce el dato oficial de la inflación de agosto

El INDEC difundirá este jueves el IPC de agosto. Las consultoras estiman una inflación de entre 1,4% y 1,9%, nuevamente por debajo del 2%.
El INDEC dará a conocer este jueves a las 16 la inflación de agosto, un dato clave para medir la evolución de los precios durante el segundo semestre. Las principales consultoras privadas anticipan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvería a ubicarse por debajo del 2% mensual.
Las estimaciones se mueven en un rango de entre 1,4% y 1,9%, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó un 1,7%. De confirmarse esos cálculos, agosto mostraría una desaceleración respecto del 2,1% registrado en julio.
Uno de los factores que habría contribuido a moderar el índice fue el comportamiento de los alimentos, junto con una menor incidencia de los gastos vinculados con las vacaciones de invierno. Como referencia, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en agosto en 1,7%.
Alimentos y turismo habrían moderado el índice
La Fundación Libertad y Progreso estimó una inflación mensual del 1,4%. Según su medición, los alimentos redujeron considerablemente su ritmo de aumento: pasaron de una suba del 2,9% en julio al 1,4% durante agosto.
La entidad también observó una menor incidencia del rubro vivienda. Si bien continuaron los incrementos en las tarifas de electricidad, gas y agua, su relevamiento registró una caída en los precios de los alquileres que habría contribuido a moderar el resultado.
Otro elemento fue el final de la estacionalidad asociada con las vacaciones de invierno. Los aumentos vinculados con recreación y turismo perdieron fuerza durante agosto y ejercieron una menor presión sobre el índice general.
Qué proyectaron las consultoras
C&T Asesores calculó que los precios minoristas aumentaron 1,6% en el Gran Buenos Aires. La consultora destacó que se trataría de uno de los registros mensuales más bajos del último año.
Orlando Ferreres también estimó una variación del 1,6% mensual para el GBA y un incremento interanual del 30,5%. En su relevamiento, Educación y Vivienda estuvieron entre los rubros que registraron los mayores aumentos.
Por su parte, Analytica proyectó una inflación cercana al 1,7%, mientras que Equilibra estimó un 1,9%. Así, pese a las diferencias entre las mediciones privadas, todas las proyecciones coinciden en que el indicador se mantendría debajo del 2%.
Qué espera el Banco Central
El REM elaborado por el Banco Central ubicó la expectativa de inflación de agosto en 1,7%, 0,1 puntos porcentuales menos que en el relevamiento anterior. Para la inflación núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, los analistas también proyectaron un 1,7%.
Si las estimaciones privadas se confirman con el dato oficial, la inflación acumulada durante los primeros ocho meses del año rondaría el 21%, mientras que la variación interanual se ubicaría cerca del 33,2%.
El dato definitivo será informado por el INDEC este jueves a las 16 y permitirá establecer si la inflación efectivamente volvió a perforar el 2% mensual y si se consolidó la desaceleración observada durante agosto.