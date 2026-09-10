Iniciaron sumario a una enfermera entrerriana por más de 80 inasistencias

El Gobierno de Entre Ríos dispuso la instrucción de un sumario administrativo a una enfermera del Centro Regional de Referencia “Dr. Ramón Carrillo”, de Concordia, debido a una extensa serie de inasistencias registradas durante 2023.

La medida fue establecida mediante un decreto fechado el 3 de agosto de 2026 y firmado por el gobernador Rogelio Frigerio. Según se detalló en la resolución, a la que accedió Elonce, la trabajadora pertenece a la Carrera de Enfermería del Escalafón Sanidad y se desempeña con un cargo Categoría 03, Tramo “B”.

El procedimiento administrativo se inició porque su conducta estaría presuntamente comprendida en lo establecido por el artículo 71, inciso a), de la Ley Nº 9.755, correspondiente al Marco de Regulación del Empleo Público de la Provincia.

Las inasistencias que motivaron el sumario

De acuerdo con el decreto, el expediente contempló más de 80 jornadas de inasistencia entre julio y noviembre de 2023. Los primeros registros mencionados correspondieron al período comprendido entre el 25 de julio y el 3 de agosto.

La resolución también enumeró ausencias durante distintos períodos de agosto y septiembre. Entre ellas figuraron jornadas consecutivas entre el 15 y el 24 de agosto y, posteriormente, desde el 28 de agosto hasta el 26 de septiembre de aquel año.

Asimismo, el decreto incorporó inasistencias registradas entre el 7 de octubre y el 5 de noviembre de 2023. La medida fue adoptada además por remisión expresa del artículo 57 de la Ley Nº 10.930, que regula la Carrera de Enfermería en Entre Ríos.

Qué implica la medida adoptada

La apertura del sumario administrativo no implica por sí misma una sanción definitiva, sino el inicio del procedimiento destinado a determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades vinculadas con las ausencias consignadas oficialmente.

El Ejecutivo provincial dispuso mantener plenamente vigente para el procedimiento el Reglamento de Sumarios Administrativos establecido por la normativa correspondiente.

Además, las actuaciones fueron remitidas a la Dirección de Sumarios, organismo dependiente de la Fiscalía de Estado de Entre Ríos, para continuar con el trámite administrativo.