Emergencia en discapacidad: advierten por falta de profesionales y transporte en Entre Ríos

La emergencia en discapacidad volvió al centro de la discusión mientras avanza el debate para extender la normativa hasta 2027. En ese contexto, Javier Albornoz, referente del colectivo de discapacidad de Paraná, describió a Elonce un escenario crítico para familias, prestadores, instituciones y transportistas en Entre Ríos.

“Hoy hubo comisión en la Cámara de Diputados para tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad por un año, hasta 2027, porque vence el 31 de diciembre de 2026”, explicó Albornoz al referirse al debate legislativo.

Consultado sobre la situación que atraviesa actualmente el sector, respondió: “Todos los sectores de la discapacidad la están pasando muy mal, principalmente las familias con sus hijos. Muchos están muy preocupados por la situación actual”.

Dificultades para conseguir profesionales

Uno de los principales problemas planteados por Albornoz está relacionado con el acceso a las prestaciones necesarias para niños, adolescentes y adultos con discapacidad. Según indicó, existen familias que tienen dificultades para encontrar profesionales que continúen con los tratamientos.

“Hoy, por ejemplo, no se consiguen profesionales para que atiendan a nuestros hijos, no se consiguen transportes. A los transportistas que trasladan personas con discapacidad ya no les es factible trabajar con nuestros chicos, así que es una pérdida muy grande que venimos teniendo hace mucho tiempo”, manifestó.

Además, sostuvo: “Lamentablemente, que hoy tengamos que debatir las familias y los profesionales si van a atender a nuestros hijos o no es un calvario, porque hay muchos chicos, adolescentes y personas adultas con discapacidad que necesitan esas terapias para poder solventar su día a día y prepararse para el día de mañana”.

Reclamo por la actualización de los valores

Albornoz aseguró que el escenario resulta “muy insostenible” y cuestionó el grado de cumplimiento de las medidas contempladas dentro de la emergencia.

“Es una situación muy insostenible. No cambia nada. Tenemos una ley de emergencia en discapacidad que nunca se cumplió en su totalidad. Nunca se actualizaron los nomencladores, que vienen desfasados desde 2024 hasta ahora”, afirmó.

“Se han dado pequeños aumentos, pero a cuentagotas, y eso no hace que cambie nada. Pueden subir un porcentaje, pero eso en una hora de un profesional no cambia nada”, agregó.

La situación del transporte

Otro punto que genera preocupación es el traslado de personas con discapacidad. Albornoz sostuvo que las dificultades de los transportistas se arrastran desde hace varios años y repercuten directamente sobre las familias.

“Este problema con los transportistas viene desde hace mucho tiempo, te diría tres o cuatro años. Ya no quieren trabajar con nuestros chicos”, expresó.

Y ejemplificó: “Lamentablemente, para ellos es más factible irse a trabajar en otras aplicaciones, como por ejemplo Mercado Libre, donde se aseguran el dinero trasladando productos que compra la gente. Hoy no les es factible trasladar a nuestros chicos con discapacidad hacia las instituciones”.

Reclamos diarios en Paraná

Albornoz también se refirió a las consultas que reciben en el ámbito municipal y señaló que la demanda es elevada. Los pedidos, indicó, están vinculados principalmente con cuestiones sociales y elementos ortopédicos.

“Los reclamos son diarios y son muchos. Más que nada están vinculados a lo social y a elementos ortopédicos. Esos son programas que tiene la Municipalidad de Paraná que hasta el momento funcionan muy bien, pero ante la gran demanda nada da abasto”, señaló.

En ese sentido, agregó: “Tenemos que ir recolectando y prestando para seguir sosteniendo la situación, pero está muy complicada. Hoy PAMI no entrega elementos ortopédicos, las obras sociales no están entregando elementos ortopédicos y la Municipalidad de Paraná se tiene que hacer cargo de esa demanda”.

Cuestionamientos al Gobierno nacional

Durante la entrevista, Albornoz cuestionó la respuesta del Gobierno nacional y se refirió a los recursos que, según sostuvo, debían destinarse a diferentes prestaciones. Sus afirmaciones sobre el destino de esos fondos corresponden exclusivamente al entrevistado.

“Con todo el quilombo que hubo con ANDIS, ese dinero que debía ir a elementos ortopédicos, que debía ir a PAMI y que debía ir a Incluir Salud justamente para la compra de esos elementos, sillas de ruedas, utensilios que usan las personas con discapacidad, como botones gástricos, pañales y otras cosas, esa plata no apareció”, afirmó.

“Hoy no se da a basto, no está esa plata. Lo que quiero decir es que esa plata ya no existe y se tienen que dar explicaciones porque es dinero que le falta a la persona con discapacidad”, agregó.

El pedido al gobernador de Entre Ríos

Albornoz también dirigió un mensaje al gobernador de Entre Ríos y pidió abrir una instancia de diálogo sobre la situación que atraviesa el colectivo de discapacidad.

“Yo le diría al gobernador de la provincia que nos reuniéramos y debatiéramos que la discapacidad está pasando por un mal momento. Le pediría empatía y que reconozca que el Gobierno nacional no está haciendo bien las cosas”, manifestó.

“Como entrerriano le pediría que piense y evalúe que acompañar estos modelos que atacan a la discapacidad no es muy bueno para la sociedad, para las familias que tienen hijos con discapacidad y para todas las personas que se vinculan a esta temática”, añadió.

Preocupación por el futuro de las instituciones

El referente consideró que, aun con una eventual prórroga de la emergencia, el panorama continuará siendo complejo si no se implementan efectivamente las herramientas contempladas para sostener a profesionales e instituciones.

“Imaginate el gran retroceso que conlleva todo, porque esta ley de emergencia en discapacidad habla, por ejemplo, de ayudas a los profesionales para que puedan hacer arreglos en sus monotributos o en sus impuestos, y eso no se está cumpliendo”, expresó.

Finalmente, volvió a advertir sobre los valores de las prestaciones y las dificultades económicas de las instituciones: “El nomenclador tampoco se actualiza, tiene un desfasaje desde 2024 y eso perjudica a las instituciones para pagar sueldos y sostenerse. Está bastante difícil. Por eso ustedes han visto que han cerrado instituciones a nivel país. Acá hemos tenido mucho ajuste en la provincia de Entre Ríos, pero se viene sosteniendo al máximo”.