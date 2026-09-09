Diputados fijó fechas para tratar morosidad y discapacidad: cuándo serán las reuniones

Diputados emplazó a comisiones para tratar los proyectos sobre morosidad familiar y emergencia en discapacidad, luego de que la oposición reuniera el quórum necesario para realizar una sesión especial. El cronograma estableció reuniones informativas y fechas específicas para la emisión de dictámenes.

La convocatoria comenzó con 130 legisladores aportados por bloques opositores. Una vez habilitada la sesión, también ingresaron al recinto diputados de La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical.

Los emplazamientos fueron aprobados por unanimidad. En el caso de la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, la resolución obtuvo 249 votos afirmativos y estableció dos encuentros para avanzar con el análisis.

Fechas para debatir la emergencia en discapacidad

La primera reunión informativa del plenario de comisiones sobre discapacidad se realizará el miércoles 16 de septiembre a las 12. En esa instancia podrán ser convocados funcionarios, especialistas y representantes de organizaciones vinculadas con el sector.

El segundo encuentro quedó programado para el miércoles 23 de septiembre, también a las 12. Ese día, las comisiones deberán intentar emitir un dictamen para que el proyecto pueda continuar su recorrido parlamentario.

La iniciativa busca extender la vigencia de la emergencia en discapacidad. El emplazamiento obliga a las comisiones correspondientes a reunirse en las fechas fijadas, aunque no garantiza que se alcance un dictamen favorable ni que el proyecto sea posteriormente aprobado por el recinto.

Tres reuniones por la morosidad familiar

La Cámara también emplazó a las comisiones de Finanzas, Defensa del Consumidor y de la Competencia para tratar los proyectos relacionados con el crecimiento de la morosidad familiar.

El cronograma contempló dos reuniones informativas: la primera se realizará el martes 15 de septiembre y la segunda tendrá lugar el martes 22. El encuentro para emitir dictamen quedó fijado para el martes 29 de septiembre.

En el Congreso existen al menos 40 proyectos vinculados con el endeudamiento y la morosidad, muchos de ellos enfocados en la regulación de las tasas de interés. También se analizarán alternativas destinadas a los usuarios que afrontan dificultades para cumplir con tarjetas de crédito y préstamos.

Qué implica el emplazamiento

El emplazamiento es una orden aprobada por el pleno de la Cámara para que determinadas comisiones se reúnan dentro de un plazo concreto. La decisión permite evitar que los proyectos permanezcan sin tratamiento por falta de convocatoria.

Sin embargo, la apertura del debate no supone la aprobación de las iniciativas. Las comisiones deberán analizar los diferentes textos, definir si los unifican y reunir las firmas necesarias para llevar uno o más dictámenes al recinto.

La Libertad Avanza y el PRO anticiparon objeciones a la regulación de las tasas de interés y buscarían impulsar propuestas alternativas. Además, los expedientes no pasarán por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que no podrán incluir medidas que impliquen un incremento directo del gasto público.

El contexto del endeudamiento

El debate se desarrollará después de que un informe del Banco Central señalara un deterioro en la situación crediticia de las familias. Según el documento, el financiamiento mediante préstamos cayó un 1,9% real en agosto respecto de julio.

La reducción estuvo explicada principalmente por las operaciones con tarjetas de crédito, que retrocedieron un 3,3% real, mientras que los préstamos personales permanecieron relativamente estables.

Los proyectos comenzarán a discutirse en comisión durante la próxima semana. Recién después de las fechas establecidas para dictaminar podrá conocerse si alguna de las iniciativas reúne los apoyos necesarios para llegar a una votación en la Cámara de Diputados.