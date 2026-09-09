Femicidio en Ituzaingó: mató a balazos a su novia, hirió a su suegro y está prófugo

Una joven de 18 años fue asesinada a balazos y la Policía buscaba a su novio como principal sospechoso del ataque ocurrido este martes por la tarde en una vivienda de la localidad bonaerense de Ituzaingó. El padre de la víctima también resultó herido tras intentar defenderla.

El crimen se produjo alrededor de las 19 en un domicilio ubicado sobre la calle Almagro al 2500. De acuerdo con la información preliminar, la joven, identificada como Camila, habría mantenido una discusión con su pareja por motivos vinculados con los celos.

Cuando el padre intervino para proteger a su hija, el sospechoso presuntamente extrajo un arma de fuego y realizó varios disparos. La joven recibió heridas de extrema gravedad, mientras que el hombre fue alcanzado por dos proyectiles en las piernas.

La víctima murió en el hospital

Tras un llamado al 911, efectivos de la Comisaría 4ª de Ituzaingó acudieron al lugar y encontraron a Camila tendida en la vía pública. Debido a la gravedad de su estado, los propios policías la trasladaron hasta el Hospital Bicentenario.

Los profesionales médicos intentaron asistirla, pero posteriormente confirmaron su fallecimiento como consecuencia de las lesiones provocadas por los disparos. El padre permaneció bajo atención médica por las heridas sufridas en ambas piernas.

Según declaró una vecina, el presunto agresor había llegado al lugar en un automóvil. Después del ataque, habría escapado a pie y con el arma en una de sus manos.

Buscaban al novio de la víctima

La Policía bonaerense desplegó un operativo para localizar al joven de 19 años, identificado por las iniciales E.B. El sospechoso tendría domicilio en el partido de Merlo y permanecía prófugo.

Los investigadores trabajaban sobre los testimonios aportados por familiares y vecinos, además de otras evidencias recolectadas en la escena. La principal hipótesis señaló al novio de Camila como autor de los disparos, aunque su responsabilidad deberá determinarse judicialmente.

La pesquisa también procuraba reconstruir los momentos previos al ataque y establecer si existían denuncias o antecedentes de violencia dentro de la pareja.

“Ella siempre venía enojada porque discutían”

Mónica, abuela de la víctima, contó a TN que la relación estaba atravesada por discusiones y situaciones de celos. “Solo sé que ella siempre venía enojada, porque discutían”, manifestó.

Según relató, el padre de Camila no aprobaba el vínculo porque observaba que su hija no se encontraba bien. “Él no lo quería, porque la veía siempre mal a la hija”, explicó.

La mujer describió al acusado como una persona “muy tóxica” y afirmó que no permitía que su nieta desarrollara su vida con libertad. Sin embargo, aclaró que desconocía si se habían producido agresiones físicas anteriormente. “Si le levantaba la mano no lo sé, porque Camila nunca me contó”, sostuvo.

Los proyectos de Camila

Camila tenía proyectos vinculados con el modelaje y había decidido retomar sus estudios. También administraba un emprendimiento de venta de indumentaria femenina que promocionaba mediante las redes sociales.

Su abuela la recordó como una joven sociable, amiguera y comprometida con sus objetivos personales. También destacó la ilusión con la que impulsaba cada una de sus actividades.

“Nunca pensé que él llegara a hacer algo así por celos”, expresó Mónica.