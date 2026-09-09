Balaceras en inmediaciones de El Plumín: se realizaron doce allanamientos y hubo detenciones

En horas de la mañana de este miércoles, se realizaron más de 10 allanamientos en la ciudad de Paraná por los reiterados tiroteos en las inmediaciones de El Plumín, la sede del Club Atlético Estudiantes (CAE) ubicada sobre calle Juan Ambrosetti.

Los procedimientos se desarrollaron en viviendas ubicadas en los barrios Villa Almendral y Los Arenales, además de domicilios de San Benito. Como resultado de los operativos, fueron detenidas seis personas mayores de edad. Además se secuestraron estupefacientes (marihuana).

Los allanamientos estuvieron relacionados con la investigación iniciada después del grave episodio ocurrido el pasado sábado 22 de agosto, cuando se escucharon entre 15 y 20 disparos en las calles próximas a El Plumín mientras se disputaba un partido de hockey femenino entre Estudiantes y Tilcara.

Las detonaciones obligaron a las jugadoras, familiares y otras personas que se encontraban en el predio a arrojarse al piso para resguardarse. El encuentro debió ser suspendido, aunque no se registraron personas heridas.

Tras aquella balacera, efectivos policiales desplegaron un operativo en inmediaciones de calle Dugratty y detuvieron a tres jóvenes de 18, 22 y 23 años.

La pesquisa continuó con otras medidas judiciales. Durante un allanamiento efectuado posteriormente en una vivienda de calle Dugratty, los investigadores encontraron una pistola calibre 9 milímetros.

A raíz de ese procedimiento, una persona mayor de edad quedó supeditada a la causa. Las actuaciones buscaron determinar la posible vinculación del arma y de los involucrados con los hechos investigados.

El cierre y la reapertura de El Plumín

Ante la reiteración de los hechos, la Comisión Directiva del Club Atlético Estudiantes había dispuesto el cierre temporario de El Plumín después de la balacera de agosto. La decisión se tomó de manera preventiva ante la preocupación por la seguridad de deportistas, familias y trabajadores de la institución.

La sede deportiva finalmente reabrió sus puertas el 1º de septiembre, luego de las gestiones realizadas con autoridades provinciales y municipales para reforzar las condiciones de seguridad en el sector.

Entre las medidas acordadas se establecieron custodia policial permanente, refuerzos de seguridad durante partidos y competencias, además de la instalación de un destacamento policial en un sector del predio.