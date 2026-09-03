Reabrió El Plumín y el CAE espera habilitar un destacamento policial antes de fin de mes

El Plumín reabrió sus puertas este jueves por la mañana y retomó las actividades en sus horarios habituales, según confirmó a Elonce el presidente del Club Atlético Estudiantes de Paraná, Emilio Fouces. La sede permanecía cerrada desde la balacera registrada el sábado 22 de agosto en sus inmediaciones, que generó preocupación entre deportistas y familias.

Sobre la decisión de volver a utilizar las instalaciones, sostuvo: “Las condiciones están dadas para que el club se ponga de nuevo en funcionamiento y veremos cómo se va dando”.

Fouces explicó que, junto con la reapertura, continúan distintas acciones vinculadas con la seguridad del sector. Entre ellas mencionó la instalación de un destacamento policial, la incorporación de cámaras y el patrullaje en el barrio.

El destacamento policial y las medidas en marcha

“Esperemos que el destacamento esté habilitado antes de fin de mes”, señaló el presidente del CAE. Para concretar el puesto permanente, la institución cedió parte de un terreno y se comprometió a financiar su instalación e infraestructura.

El dirigente también se refirió a los trabajos que lleva adelante la Municipalidad en el arroyo Las Viejas. Explicó que la obra de saneamiento permitirá habilitar una nueva calle que conectará Ambrosetti con el Thompson, como parte de las intervenciones en la zona.

A esas tareas se suman los trabajos para instalar cámaras y “el patrullaje que dispuso el Ministerio Público Fiscal para que lleve a cabo la Policía en el barrio”, detalló Fouces. El presidente indicó que el club seguirá trabajando en esas líneas mientras observa cómo se desarrolla el regreso a las actividades.

El regreso de los socios al complejo

Durante una recorrida por la sede, Elonce constató la vuelta de los deportistas. Uno de los socios, conocido como Cacho, valoró la posibilidad de utilizar nuevamente las canchas de tenis: “Es fundamentalmente agradable venir acá. Las canchas están muy bien”.

Se retoman las actividades deportivas en la sede "El Plumín"

El deportista contó que concurre dos veces por semana y destacó el mantenimiento de las instalaciones y la atención del personal. Al referirse a los disparos, consideró que se trató de “una situación ajena al club totalmente” y reclamó mayores controles por parte de las autoridades de gobierno.

La balacera había provocado temor entre quienes disputaban un partido de hockey en una de las canchas. Tras el episodio, el CAE se presentó como damnificado ante la Justicia y solicitó medidas para garantizar la seguridad de deportistas, socios, familias y trabajadores.