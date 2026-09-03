Quini 6: buscan a uno de los ganadores de los $12 millones en Paraná

Buscan al ganador de los $12 millones del Quini 6 en Paraná.

Uno de los ganadores del Quini 6 en Paraná todavía no se presentó a reclamar el premio de $12.490.945,20 obtenido en el sorteo de este miércoles. La boleta fue confeccionada en Casa Pinery, ubicada en calle Andrés Pazos 212, una de las dos agencias de la capital entrerriana que vendieron tickets premiados en la modalidad Siempre Sale.

Desde IAFAS confirmaron a Elonce que cuatro entrerrianos consiguieron cinco aciertos: dos apuestas fueron realizadas en Paraná, en las agencias Nº 12 y Nº 922, otra en Gualeguaychú y la restante en Nogoyá. Cada ganador recibirá exactamente $12.490.945,20.

Florencia, trabajadora de Casa Pinery, contó a Elonce que se enteró del premio a través de su jefe. "Me escribe: ‘Tenemos un premio de 12 millones’. Corroboramos en el sistema para ver si era un cliente fijo y no lo es", relató.

Esperan que aparezca el ganador del Quini 6

Por ese motivo, creen que podría tratarse de alguien que pasó ocasionalmente por el lugar. "Esperamos que el cliente que haya pasado y entró a jugar se dé cuenta y venga cuanto antes", expresó la empleada. Los números favorecidos del Siempre Sale fueron 02, 05, 08, 10, 31 y 38. En total hubo 30 ganadores con cinco aciertos en el país.

La agenciera también contó cuáles son los principales deseos que manifiestan quienes llegan diariamente a apostar. "La mayoría te dice: ‘Necesito pagar cuentas’", explicó. Y agregó que muchos buscan simplemente "vivir tranquilos" y aliviar sus compromisos económicos.

Mientras aguardan la llegada del afortunado, Florencia dejó un mensaje: "Ojalá que lo disfrute y que le sirva, lo esperamos". En tanto, el próximo sorteo del Quini 6 será el domingo y tendrá un pozo total estimado en $12.000 millones.