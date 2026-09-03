Pánico en la escuela del tiroteo en Santa Fe: explotó un neumático y alumnas saltaron del primer piso

El pánico en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal volvió a generar momentos de extrema tensión este jueves por la mañana, cuando la explosión del neumático de un camión fue confundida por estudiantes con disparos. En medio de la desesperación, se produjeron corridas y algunos alumnos saltaron por las ventanas del establecimiento. Ocho adolescentes terminaron trasladados al hospital local.

El episodio ocurrió alrededor de las 7:10 en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno, cuando los alumnos ingresaban a las aulas. En ese momento, un camión que circulaba por la cercana Ruta Provincial 2 sufrió la explosión de uno de sus neumáticos y el fuerte estruendo se escuchó dentro de la institución.

El sonido generó una reacción inmediata entre numerosos estudiantes, en una comunidad educativa todavía atravesada por las consecuencias del ataque armado ocurrido el pasado 30 de marzo, cuando un alumno de 13 años murió y otros ocho resultaron heridos.

Creyeron que se trataba de otro ataque

El ruido fue interpretado por algunos adolescentes como una nueva balacera y rápidamente se produjeron corridas por los pasillos. En medio del temor, varios estudiantes intentaron abandonar el edificio y algunos saltaron desde ventanas del primer piso hacia el patio.

Las caídas provocaron golpes y politraumatismos, mientras otros alumnos sufrieron cuadros de hiperventilación derivados de la situación de angustia.

Como consecuencia, ocho estudiantes de entre 13 y 17 años fueron derivados al hospital local para recibir asistencia y someterse a diferentes controles.

Hacia el mediodía, cuatro de ellos ya habían recibido el alta y se encontraban acompañados por sus familias. Los cuatro restantes continuaban bajo observación para curaciones y estudios preventivos, según la información disponible.

La situación obligó además a desplegar ambulancias del SIES 107 y personal policial. Los agentes intervinieron en la zona de la Ruta Provincial 2 y trabajaron para reorganizar el perímetro del establecimiento mientras se atendía a los estudiantes.

Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal (archivo)

El antecedente que marcó a la comunidad educativa

La reacción ocurrida este jueves tiene como antecedente inmediato el grave episodio registrado el 30 de marzo en la misma institución, cuando se produjo un ataque armado que dejó como saldo la muerte de un estudiante de 13 años y otros ocho alumnos heridos.

A cinco meses de aquel hecho, el estruendo provocado por el neumático se produjo prácticamente en el mismo horario de ingreso, una circunstancia que profundizó la alarma entre quienes se encontraban dentro del establecimiento.

El episodio puso nuevamente en evidencia el impacto que aquel ataque mantiene sobre parte de la comunidad escolar. De acuerdo con la información difundida, semanas atrás el reventón del neumático de una bicicleta en las inmediaciones del patio también había provocado reacciones de temor, con estudiantes que comenzaron a llorar o buscaron refugio.

Esta vez, la intensidad del ruido y el momento en que se produjo derivaron en una reacción de mayor magnitud.

Ante la situación, autoridades escolares e inspectores del Ministerio de Educación activaron medidas de acompañamiento y contención para los alumnos. También se permitió que aquellos estudiantes que así lo necesitaran pudieran ser retirados por sus familiares o tutores.

Activaron un abordaje de contención psicológica

El equipo interdisciplinario del Ministerio de Educación intervino para brindar contención psicológica y acompañar a la comunidad educativa después de lo ocurrido.

La atención no quedó limitada a los ocho adolescentes trasladados al hospital, ya que el episodio generó conmoción entre numerosos estudiantes que se encontraban dentro de la escuela cuando se produjo el estruendo.

El desafío institucional pasa ahora por acompañar el regreso a la normalidad de una comunidad educativa que todavía atraviesa las consecuencias emocionales del episodio ocurrido en marzo.

Lo sucedido este jueves no estuvo relacionado con un nuevo ataque: el fuerte sonido que desencadenó las corridas fue provocado por la explosión del neumático de un camión que circulaba en las inmediaciones.

Sin embargo, la reacción posterior dejó ocho estudiantes hospitalizados y volvió a poner en primer plano las secuelas que permanecen entre alumnos de la Escuela Nº 40 Mariano Moreno después del ataque armado que marcó a la institución meses atrás.