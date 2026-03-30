Aclaran que el atacante de San Cristóbal "es un menor no punible" y explican por qué no irá preso

El ministro de Seguridad de Santa Fe, aseguró que el adolescente de 15 años que mató a un compañero e hirió a otros en una escuela de San Cristóbal es un "menor no punible". Aunque la nueva Ley Penal Juvenil fue publicada en el Boletín Oficial aún no entró en vigencia.
El atacante de San Cristóbal es un menor no punible y no irá preso según lo confirmó el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, tras el violento episodio ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno, donde un alumno de 15 años mató a un compañero e hirió a otros dos estudiantes.
El hecho sucedió este lunes por la mañana, pasadas las 7.30, en el patio interno del establecimiento educativo, cuando los alumnos se encontraban formados para el izamiento de la bandera. Allí, el agresor abrió fuego contra sus compañeros, provocando la muerte de un adolescente de 13 años, identificado como Ian.
Además, otros dos menores, de 13 y 15 años, resultaron heridos por arma de fuego y fueron trasladados al Hospital Regional de Rafaela. Según se informó, ambos se encontraban fuera de peligro.
Menor no punible y marco legal vigente
En conferencia de prensa, Cococcioni explicó que el agresor no podrá ser juzgado penalmente debido a su edad. “En principio se trataría de un menor que por su edad es no punible, a la luz de la legislación actual, ya que todavía no ha entrado en vigencia la reforma”, señaló el funcionario.
Actualmente, la legislación argentina establece que la imputabilidad penal comienza a los 16 años. Aunque recientemente se sancionó una reforma del régimen penal juvenil que baja ese límite a los 14 años, la misma aún no rige.
La modificación fue oficializada el 9 de marzo mediante el decreto 138/2026, pero su aplicación comenzará recién 180 días después. Por ese motivo, el adolescente involucrado en el ataque no puede ser juzgado bajo el nuevo esquema legal.
“Con lo cual, dentro del marco legal vigente, se va a hacer el máximo esfuerzo para dar la contención adecuada en un caso de esta naturaleza”, afirmó Cococcioni, quien además remarcó que la investigación “está en plena marcha”.
Intervención estatal y resguardo de menores
El ministro también subrayó que, debido a que tanto el agresor como las víctimas son menores de edad, se mantendrá un estricto resguardo sobre la información del caso. “Hay detalles que van a tener un grado de reserva importante”, indicó.
En ese sentido, sostuvo que existen “datos que obligan a una doble precaución a la hora de comunicar”, en línea con los protocolos de protección de la identidad de menores.
Asimismo, informó que el gobierno provincial trabaja de manera conjunta con distintas áreas para abordar la situación. “Estamos trabajando con todas las áreas de Gobierno, sobre todo con el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Niñez”, explicó.
Según detalló, se está elaborando una propuesta de intervención interdisciplinaria que será puesta a disposición de la Fiscalía para determinar las medidas a seguir en el caso.
Dolor y conmoción por la víctima
Durante su intervención, Cococcioni expresó su solidaridad con la familia del adolescente fallecido. “No hay palabras ni actos que puedan reparar una pérdida semejante”, afirmó.
El crimen generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa y en toda la ciudad, dado que se trató de un hecho de violencia extrema dentro de una institución escolar, publicó La Capital.
Las autoridades continúan con las tareas investigativas para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar cómo el adolescente accedió al arma de fuego. Mientras tanto, se avanzará en medidas de contención para los estudiantes, familias y docentes afectados por el episodio.