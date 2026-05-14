Cayó el portón de una gomería sobre un hombre de 73 años y murió en el acto

Una tragedia ocurrió este jueves por la mañana en una gomería del barrio porteño de Almagro, donde un hombre murió después de que cayera el portón del local mientras se encontraba en el interior.

El episodio se registró cerca de las 10 sobre Avenida Córdoba, entre Billinghurst y Mario Bravo. Tras el derrumbe, vecinos alertaron rápidamente a los servicios de emergencia debido a la gravedad de la situación.

La víctima tenía 73 años y quedó atrapada debajo de la pesada estructura metálica, según informaron medios de Buenos Aires.

El operativo de rescate

Luego del llamado de emergencia, efectivos de Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar para intentar asistir al hombre que había quedado aplastado por el portón de la gomería.

Los rescatistas lograron retirarlo de debajo de la estructura y posteriormente personal del SAME comenzó maniobras de reanimación en plena vía pública.

Portón caído en la gomería.

Sin embargo, pese a los intentos realizados por los médicos, finalmente se confirmó el fallecimiento de la víctima en el lugar del hecho.

Investigan cómo ocurrió el derrumbe

Después de la tragedia, la Policía montó un operativo en la zona para permitir el trabajo de peritos y especialistas encargados de determinar cómo se produjo la caída del portón.

Como parte de las tareas de investigación, el tránsito sobre Avenida Córdoba permaneció cortado entre Billinghurst y Mario Bravo durante varias horas.

Las autoridades intentan establecer si existió una falla estructural o algún otro factor que haya provocado el derrumbe dentro de la gomería.