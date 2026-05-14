Continúa paralizada la faena en Granja Tres Arroyos por salarios adeudados: “Hay empleados que no tienen para comer”

Trabajadores de la avícola Granja Tres Arroyos resolvieron paralizar totalmente la faena en la planta "La China" de Concepción del Uruguay luego de denunciar el incumplimiento en el pago de salarios y la falta de respuestas por parte de la empresa. La medida fue adoptada durante una asamblea realizada en las primeras horas de este jueves.

El secretario general del Sindicato de la Carne, Sergio Vereda, explicó a Elonce que los trabajadores cobraron solamente el 20% de la segunda quincena de abril y sostuvo que la situación se repite desde hace varios meses.

“A las 5:30 de la mañana tuvimos una asamblea y se decidió el paro total de la actividad porque estamos a día 14 y solamente han abonado el 20% de la segunda quincena de abril”, expresó el dirigente sindical.

Continúa paralizada la faena en avícola Granja Tres Arroyos por salarios adeudados

Más de mil familias afectadas

Según detalló Vereda, alrededor de mil trabajadores se desempeñan en la planta, entre empleados representados por el gremio de la carne y el Sindicato de Alimentación. Ambas organizaciones resolvieron avanzar conjuntamente con la medida de fuerza ante la falta de comunicación con responsables de la empresa respecto de cómo se abonarán los salarios adeudados.

"Hay trabajadores que no tienen para comer, que tienen que pagar alquileres e impuestos”, afirmó al dar cuenta de la "desesperación" reinante entre los empleados de la avícola.

El dirigente remarcó que el conflicto genera una fuerte presión emocional sobre las familias y sostuvo que existe temor permanente ante posibles cierres o despidos. “La situación es caótica. No le vemos salida y hay mil familias detrás de todo esto”, señaló.

Además, indicó que en los últimos meses los trabajadores aceptaron distintas medidas impulsadas por la empresa para sostener la actividad, como el pago escalonado de salarios y la reducción de jornadas laborales. Sin embargo, aseguró que las condiciones no mejoraron. “Los trabajadores cedimos antes las medidas que tomó la empresa en nuestro desmedro, pero la situación empeoró”, lamentó Vereda.

Preocupación por la situación financiera de la empresa

Vereda también confirmó que existe preocupación por una posible deuda vinculada al suministro eléctrico de la planta de Concepción del Uruguay. Según comentó, trascendió que la empresa habría estado cerca de sufrir el corte de energía.

Asimismo, aseguró que la crisis afecta a otras plantas de la compañía en distintos puntos del país y mencionó problemas con proveedores, transportistas y granjeros. “En Río Cuarto están exactamente en la misma situación con cesación de pagos y problemas con granjeros y transportistas”, sostuvo.

El sindicalista cuestionó además la falta de diálogo directo con las autoridades empresariales y afirmó que representantes gremiales viajaron a Buenos Aires para intentar mantener reuniones, aunque no fueron recibidos.

Actualmente, la planta faenaba entre 180 mil y 190 mil pollos por día, aunque en las últimas semanas la actividad ya había disminuido debido a medidas de protesta y problemas en la provisión de alimento para las aves.

“Es la empresa más grande de Concepción del Uruguay”, remarcó Vereda al describir el impacto social y económico que genera la crisis en la ciudad.

La mayor avícola del país acumula una deuda millonaria y recorta su producción

La dimensión del deterioro económico de la firma Wade S.A. (ex Cresta Roja y actualmente propiedad del grupo Granja Tres Arroyos) queda expuesta en los registros oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La sociedad registra una deuda de más de seis millones de pesos, producto de 615 cheques rechazados por falta de fondos.

Por su parte, el grupo controlador Granja Tres Arroyos acumula una deuda aún mayor en documentos impagos. Según los datos del BCRA, la firma adeuda $ 29 millones por un total de 1.813 cheques rechazados.

Sumando ambas razones sociales, la deuda financiera del holding por cheques sin fondo supera los $ 35 millones.

Ajustes en la jornada laboral y despidos

La empresa acordó con los sindicatos la reducción de jornadas y la suspensión de personal para evitar despidos masivos.

En la planta de Concepción del Uruguay, que emplea a 1.000 personas, se estableció un esquema de cuatro días de trabajo semanales. Los lunes no se realiza faena y esas jornadas son remuneradas al 65% del salario neto.

Por su parte, en la planta de La Lonja la actividad se limitó a tres días por semana. En este caso, los trabajadores perciben el 50% de sus haberes durante los días en que la planta permanece cerrada.

La empresa redujo su faena diaria de 700.000 pollos a solo 200.000 en la actualidad.

Además del recorte en el procesamiento, Granja Tres Arroyos perdió una parte significativa de su red de productores integrados. Este achicamiento de la estructura se tradujo en la eliminación de unos 400 empleos en los últimos meses.

Para reducir costos fijos, la compañía recurrió a planes de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y desvinculaciones directas. Recientemente, se cerró la planta de Tristán Suárez, donde fueron despedidos 200 de sus 270 operarios.