ARCA elimina un requisito para depósitos fiscales y exportaciones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una simplificación en los trámites vinculados al comercio exterior mediante la Resolución General 5845/2026. Según explicó el organismo, la decisión apunta a reducir costos operativos, evitar duplicaciones administrativas y agilizar los procesos vinculados a importaciones y exportaciones.

A partir de ahora, las empresas deberán declarar que cumplen con la normativa municipal, provincial y nacional aplicable, sin necesidad de presentar esa documentación ante ARCA.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó: “Seguimos eliminando el requisito de habilitaciones municipales en trámites nacionales con los cuales algunos intendentes extorsionaban a la producción”.

Además, sostuvo: “Este era un país que odiaba el comercio y odiaba las exportaciones y hacía todo lo posible para convertir la exportación en un vía crucis. Hoy damos un paso más para simplificar este tema”.

El funcionario remarcó el trabajo conjunto entre ARCA, la Dirección General de Aduanas y distintas áreas del Gobierno para avanzar en la eliminación de trabas burocráticas. También destacó al portal desarrollado por el Ministerio de Desregulación, “Reportá la Burocracia”, donde esta obligación ahora eliminada era un tema recurrente entre las normas reportadas por los ciudadanos, ya que obstaculizaba el libre comercio.

La resolución aclara que la eliminación del requisito documental no exime a las empresas de cumplir con las normas locales vigentes. Además, se modificó el régimen de cargas de exportación en planta para establecer que las habilitaciones tendrán una vigencia de cinco años, aunque quedarán sujetas a los plazos de los contratos o certificados correspondientes registrados en el Sistema Informático MALVINA (SIM).