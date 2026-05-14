Aerolínea donará pasajes a los alumnos estafados por preceptora que se “patinó” el dinero del viaje

La preceptora de una escuela fue denunciada por robar 50.000 dólares destinados para el viaje escolar de un establecimiento técnico de Bragado, provincia de Buenos Aires.

Las familias de los 38 estudiantes de séptimo año del colegio que aportaron para el viaje realizaron la denuncia y a partir de la trascendencia del caso, la aerolínea low cost Flybondi decidió donarles los pasajes que conectarán Buenos Aires con el Aeropuerto Internacional de Bariloche, para que no dejen de cumplir su sueño de viajar al sur del país.

El caso llegó al escritorio de Paz Lovisolo, CEO de la compañía, quien decidió intervenir de manera inmediata y se contactó con Delfina Méndez, abogada y hermana de uno de los alumnos perjudicados.

El dato fue confirmado tanto por el abogado de las familias como desde la empresa y con esta ayuda, el viaje está cada vez más cerca.

Las familias habían abierto una cuenta con el alias “Viajamos al Bolsón” para pedir colaboración y así realizar el viaje de estudio, cuya fecha inicial era octubre del año pasado. “Estimo que con los pasajes y ahora con lo que logren reunir, van a poder realizarlo este año, hacia la misma fecha”, afirmó Federico Etcheún, abogado de las familias a Infobae.

La preceptora no aparece

“Todo el dinero que fueron pagando durante once meses o un año a esta preceptora, que era para un viaje al Bolsón, no se usó para pagar el viaje; no se pagó estadía, no se pagó nada. Toda esa plata la dilapidó y recién la semana pasada les confirmó a las autoridades de la escuela que se había gastado la plata”, relató el abogado.

En ese sentido, el abogado señaló que la condición de trabajadora en una institución pública de la imputada opera como agravante y podría derivar en prisión, dependiendo de sus antecedentes. Se solicitaron además medidas precautorias que incluyen la inhibición y el embargo de bienes: vehículos, inmuebles y cuentas bancarias.

El abogado intervino en el caso recién la semana pasada y durante los días siguientes estuvo reuniendo toda la documentación necesaria de todas las 38 familias que elevaron la denuncia. “Yo les dije a las familias que me reunieran todos los comprobantes de transferencias bancarias, todos los chats y fotos de eventos que hayan hecho para recaudar el dinero.

"Me consiguieron todo, así que hice treinta y ocho carpetas diferentes con cada archivo de cada alumno”, detalló Etcheún. La documentación fue aportada por el abogado junto a la denuncia en contra de la preceptora.

"Me patiné la plata"

Según trascendió, la preceptora habría dicho de manera extraoficial una frase que indigna: “Me patiné la plata”, aseguró en el colegio antes de acogerse a una licencia por presunta enfermedad. Desde entonces, la mujer dejó de responder mensajes y esperan una respuesta de la Justicia.

“No la se vio más. La última vez que habló fue esa que dijo que se “patinó la plata”. Después no se la vio más en la calle. No tengo idea si estará acá en Bragado, pero no salió más a ningún lado. Estimo que una vez que la denuncia penal ingresa correctamente, se tiene que notificar por cédula fehacientemente de que está siendo investigada por un delito penal y que tenés derecho a contratar un abogado y que después la van a llamar a una declaración indagatoria. Pero realmente no tenemos datos de dónde está ni si está acá“, aseguró el abogado.