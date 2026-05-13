Imputaron al hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El dirigente logró en las últimas elecciones una banca en la Cámara de Diputados bonaerense.

El fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación e imputó este miércoles a Francisco Adorni, actual diputado provincial, exfuncionario del Ministerio de Defensa de la Nación y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La causa judicial es por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 6, actualmente subrogado por Daniel Rafecas.

El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió posibles inconsistencias en el crecimiento patrimonial de Francisco Adorni durante su paso por la función pública. El dirigente llegó al Gobierno nacional como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y, posteriormente, en junio de 2025, fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).

Además de su trayectoria en el Ejecutivo, el dirigente logró en las últimas elecciones una banca en la Cámara de Diputados bonaerense, donde actualmente integra el bloque de La Libertad Avanza. La investigación busca determinar si el crecimiento de su patrimonio declarado guarda relación con sus ingresos como funcionario público.

Las inconsistencias patrimoniales bajo investigación

Según consta en la causa, el fiscal Marijuán solicitó informes a más de 30 organismos y entidades financieras, además de ordenar el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador provincial. La investigación pone el foco sobre el incremento patrimonial registrado entre las declaraciones juradas correspondientes a 2024 y 2025.

En su presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA) correspondiente al año 2024, Francisco Adorni declaró poseer el 50% de una vivienda de 162 metros cuadrados ubicada en City Bell, partido de La Plata, adquirida mediante crédito hipotecario en octubre de 2016 y valuada en $38.790.000. También informó la titularidad del 50% de un automóvil Chery Tiggo modelo 2017, adquirido en octubre de 2023 y valuado en $5.000.000.

A eso se sumaban bienes, depósitos y dinero en efectivo por un total de $43.790.000, además de declarar que no mantenía deudas pendientes. Sin embargo, en su declaración jurada de 2025, el funcionario informó un patrimonio neto de $80.500.000, cifra que despertó sospechas y motivó nuevas medidas judiciales impulsadas por el fiscal.

Créditos cancelados y movimientos financieros

De acuerdo con la investigación, el incremento patrimonial se explicaría, entre otros movimientos, por la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y la cancelación, en apenas doce meses, de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por un monto cercano a los $60.000.000.

Como parte de las medidas de prueba, Marijuán también solicitó información a la Dirección Nacional de Migraciones para determinar cuántas veces salió del país el imputado, cuáles fueron sus destinos y quiénes lo acompañaron en esos viajes, incluyendo eventuales cruces terrestres.

Asimismo, el fiscal pidió establecer si el legislador bonaerense adhirió a algún régimen de sinceramiento fiscal.