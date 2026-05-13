Lisandro Martínez habló de sus raíces y su familia: “Lo más importante es tener una buena mujer al lado”

REDACCIÓN ELONCE
El defensor entrerriano Lisandro Martínez habló de sus raíces familiares, el rol clave de su pareja Muriel y su presente futbolístico tras ser preconvocado por Lionel Scaloni para disputar su segundo Mundial.
El futbolista entrerriano Lisandro Martínez volvió a mostrar su costado más humano durante una entrevista junto al conductor 'El Pollo' Álvarez. En una charla íntima y emotiva, el actual defensor del Manchester United F. C. habló sobre el peso de la familia en su vida, sus aprendizajes personales y la importancia de expresar sus emociones sin prejuicios.
Durante la conversación, el campeón del mundo destacó el valor de sus orígenes y el esfuerzo realizado para llegar a la élite del fútbol internacional. “La familia es muy importante”, expresó el defensor.
Las declaraciones rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores, quienes destacaron la sinceridad del jugador nacido en Gualeguay. A lo largo de los últimos años, Martínez se convirtió en una referencia futbolística.
El rol de Muriel en la vida del defensor
En otro tramo de la entrevista, el zaguero profundizó sobre la influencia que tuvo su pareja en su crecimiento personal. Allí explicó cómo logró modificar ciertas conductas y derribar prejuicios relacionados con la masculinidad y la expresión de los sentimientos.
“Pero para mí también lo más importante es tener una buena mujer al lado. Porque desde que estoy con Muriel me ha enseñado mucho a ser un hombre. Yo por ahí venía de un lado muy machista, me crié más o menos así y nunca pude desarrollar el lado femenino, ¿viste? Entonces, cómo tratar muy bien a una mujer, expresarme, dar amor. Siempre creía que llorar era como debilidad”, sostuvo.
Luego agregó una de las frases más resonantes de toda la entrevista: “Con ella aprendí todas esas cosas que la verdad me encantan. Me encanta llorar, me encanta expresarme, me encanta dar amor, me encanta abrazar, decir las cosas en la cara: ‘te amo’, ‘te quiero’. Creo que esas son mis raíces: la familia y tener una buena mujer al lado”.
Muriel López Benítez es bailarina, modelo e influencer, reconocida por su participación en los carnavales de Gualeguay.
Presente futbolístico y posible nuevo Mundial
Mientras atraviesa una etapa de madurez personal y profesional, Lisandro también se mantiene enfocado en su carrera deportiva. El defensor fue preconvocado por Lionel Scaloni para integrar la lista de la selección argentina de cara a su segundo Mundial, una posibilidad que ilusiona tanto al futbolista como a los hinchas argentinos.
Actualmente, el entrerriano continúa desempeñándose en el Manchester United F. C., equipo de la Premier League donde logró consolidarse como una de las piezas defensivas más importantes del plantel. Su entrega, personalidad y liderazgo dentro de la cancha lo transformaron en uno de los futbolistas argentinos con mayor reconocimiento internacional.