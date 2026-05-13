Entre Ríos firma convenio con UNICEF para fortalecer políticas de niñez y adolescencia

REDACCIÓN ELONCE
Entre Ríos dio un paso importante en materia de políticas públicas para la niñez y la adolescencia al firmar un convenio con UNICEF, marcando el primer acuerdo de un nuevo ciclo de cooperación que la organización internacional inició este año.
Entre Ríos dio un paso importante en materia de políticas públicas para la niñez y la adolescencia al firmar un convenio con UNICEF, marcando el primer acuerdo de un nuevo ciclo de cooperación que la organización internacional inició este año.
El acto, que se realizó en la Casa de Gobierno, contó con la presencia de representantes de la provincia y de varios municipios, así como con autoridades de UNICEF Argentina.
“Son dos temas los que estamos analizando. Uno es este convenio que estamos firmando, que viene a ser el primero con una provincia, en el marco de un nuevo ciclo de cooperación que tiene UNICEF. Es un reconocimiento al compromiso que tiene Entre Ríos”, explicó a Elonce Rafael Ramírez, representante de UNICEF Argentina.
Detalló que la cooperación abarcará diversos ámbitos: “Es la cooperación en varios temas con la provincia, como la primera infancia, toda la intersectorialidad que hace falta para los más pequeños, pero también educación, para apoyar la sala de tres años, para que se universalice, temas de protección, de salud, nutrición e inmunización, es decir, es una amplia gama de trabajo”.
El programa también incluye a los municipios de la provincia, con 15 nuevas adhesiones a la iniciativa MUNA (Municipios Unidos por la Niñez de UNICEF). Según Ramírez, “también es para que, desde los municipios, haya planificación y mirada transversal de la niñez en el trabajo que llevan adelante los intendentes. Se ha evidenciado y medido, pero también se ha reconocido, por lo que también estamos muy contentos. Si bien solo suenan pocos municipios, tenemos más o menos el 70% de los niños y niñas de Entre Ríos que estarían cubiertos por este compromiso que los intendentes y las intendentas han mostrado el día de hoy”.
Uno de los municipios que se sumó a la iniciativa es Larroque. Su intendente, Francisco Benedetti, destacó la relevancia del acuerdo: “Para nosotros es de suma importancia. Es muy importante para un municipio chico como la ciudad de Larroque, que tiene 8.000 habitantes, que tengamos la posibilidad de poder trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia, con otros municipios pares, con UNICEF, políticas públicas en relación a niñez y adolescencia. Para nosotros es un compromiso, una responsabilidad enorme y ha sido un día para festejar”.
Consultado sobre los próximos pasos, Benedetti agregó: “Hemos venido a aprender de los que entienden, de los organismos. Tener la posibilidad de repensar lo que estamos haciendo, de articular y de coordinar con UNICEF, nos parece que nos va a dar una impronta de trabajo totalmente diferente y vamos a poder abordar de mejor manera la temática”.
Por su parte, Verónica Berisso, ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, valoró el acuerdo a nivel provincial y local: “UNICEF Argentina hoy está presente con Rafael, que es el máximo representante. Nuestro gobernador ha renovado el compromiso, ya lo hemos hecho hace dos años y lo volvemos a renovar, porque siempre venimos trabajando mancomunadamente con UNICEF desde el gobierno provincial. También hemos sumado 15 municipios al programa Municipios por la Niñez y la Adolescencia, que nos da mucha alegría porque no solo el gobierno provincial tiene que empujar estos temas, sino nuestros gobiernos locales. Acá lo que se arma es una red donde todos empujamos hacia el mismo”.
Con este convenio, Entre Ríos consolida una política de Estado orientada a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo la articulación entre la provincia, los municipios y organismos internacionales. Elonce.com