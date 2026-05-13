Murió Juan Veronesi ambientalista y docente rural que luchó contra las pasteras en Gualeguaychú

El docente rural y activista ambiental de Gualeguaychú, Juan Veronesi murió a los 90 años. Ingresó con síntomas cardiológicos al Hospital Centenario, donde falleció este miércoles.
La comunidad de Gualeguaychú despide a Juan Bautista Veronesi, una de las figuras más queridas y respetadas de la Asamblea Ambiental local. Tenía 90 años y falleció este miércoles tras ingresar con síntomas cardiológicos a la Guardia del Hospital Centenario.
Sus restos son velados en la Sala 2 de la calle 25 de Mayo 1370. El velatorio se extiende hoy de 17 a 22 horas y mañana de 10 a 16 horas.
Una vida dedicada a la educación y al ambiente
Juan Veronesi nació en Las Piedras, Pehuajó Norte, y desarrolló una extensa carrera como docente rural que lo llevó a Santa Fe, Buenos Aires y Formosa, entre otras. En 2001 regresó a la región y se asentó en Pueblo General Belgrano.
Desde su llegada, se integró activamente a la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, el histórico movimiento ciudadano que ganó visibilidad nacional e internacional por su lucha contra la instalación de plantas de celulosa sobre el río Uruguay.
Veronesi fue uno de sus referentes, aportando la templanza y la convicción que solo dan los años y la experiencia. Hace apenas 15 días, encabezó la marcha 22 de la Asamblea desde Arroyo Verde hacia el Puente General San Martín.
Referente de la Asamblea Ambiental
Juan Veronesi, referente ambiental, militante social y uno de los rostros más representativos de la lucha contra las pasteras marcó a fuego la identidad de toda una generación. Con convicción, firmeza y una profunda sensibilidad por la defensa del río Uruguay, fue durante años uno de los principales voceros de una lucha que trascendió fronteras y puso a la ciudad en el centro del debate ambiental de América Latina.
Pero detrás del dirigente también habitaba el hombre sencillo, el vecino comprometido, el docente, el emprendedor y el militante de las pequeñas causas cotidianas. Quienes lo conocieron destacan su coherencia, su pasión por la tierra, y por una forma de vida ligada al respeto por la naturaleza y la comunidad.
Compromiso ciudadano
Su figura se volvió símbolo de resistencia en tiempos de tensión política y social. Con el corte del puente internacional General San Martín como escenario histórico, Juan Veronesi sostuvo un discurso firme en defensa del ambiente, aún frente a críticas, presiones y desgaste. Nunca dejó de creer que la participación ciudadana podía cambiar el rumbo de las decisiones, publicó R2820.
Hoy, Gualeguaychú pierde a uno de sus protagonistas más influyentes de las últimas décadas. Su voz, inconfundible para miles de argentinos y uruguayos que siguieron el conflicto de Botnia, quedará asociada para siempre a la defensa del río y al espíritu asambleario que marcó una época.
La noticia de su fallecimiento generó tristeza en distintos sectores sociales, políticos y ambientales, donde comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y reconocimiento.
Juan Veronesi deja mucho más que una historia de militancia: deja una huella profunda en la memoria colectiva de Gualeguaychú. Porque hay personas que pasan por una ciudad, y otras que terminan formando parte de su identidad. Juan fue una de ellas.
Su partida deja un vacío profundo en el movimiento ambiental entrerriano y especialmente, entre los gualeguaychuenses.