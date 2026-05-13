Adolescente que sufrió la amputación de la pierna jugaba al vóley, hacía patín y “soñaba con su fiesta de 15”  

María del Rosario Fracalossi cumple este miércoles 15 años y el sábado iba a tener su fiesta para celebrar junto a su familia y amigos. Pero por el accionar irresponsable de unos jóvenes que habrían estado corriendo picadas, hoy está internada en terapia intensiva del hospital Masvernat de Concordia y sufrió la amputación de una pierna.

El pasado lunes en horas de la noche, Rosario estaba junto a su mamá, Valeria Quintana de 33 años, a bordo de una moto Corven de 110 c.c, esperando para ingresar a la ruta provincial 44, en el barrio San Cayetano de la ciudad de Federación, cuando fueron víctimas de una imprudencia.

Todo ocurrió cerca de las 21.30, a la altura del cruce con la calle Gaucho Rivero. Según contó un testigo "un (Volkswagen) Bora y una (Chevrolet) S-10 venían corriendo picadas. Me tiraron un finito, me pasaron a fondo y en la entrada al San Cayetano agarraron la moto", afirmó a Radio City.

El Bora era conducido por Kevin Quiroz, un policía de 24 años. Fue este auto el que mordió la banquina y perdió el control para luego impactar contra la moto, cuyas ocupantes salieron volando. En la Chevrolet iba Santino Russo, otro joven de 20 años. Ninguno quedó detenido.

También intervino una Mercedes Benz Sprinter, que al parecer pasó justo por el lugar del impacto.

El estado de salud de Rosario y su mamá

Marcelo Fracalossi, tío de Rosario, contó que tiene una fractura de fémur y los médicos “están tratando de salvarle lo que le queda de la pierna. También tiene dos fracturas en la cadera que todavía no se sabe qué daño puede producirle más adelante".

En tanto que Valeria fue intervenida quirúrgicamente ya que “perdió una parte de tejido de una pierna” al caer y raspar en el asfalto.

Rosario está cursando el tercer año del colegio secundario. "Es una chica sana", la describieron sus allegados.

Jugaba al vóley en el Club Social y Deportivo Almirante Brown y practicaba patinaje artístico en el Club Atlético Estudiantes. Ambas instituciones se solidarizaron con ella y le enviaron "mucha fuerza y pronta recuperación".

Este martes a la mañana, con asistencia psicológica y un equipo interdisciplinario, le informaron que le habían amputado una pierna.

La adolescente ingresó al hospital con fracturas expuestas de tibia, peroné y fémur en la pierna izquierda. Debido a la gravedad de estas heridas, los médicos tuvieron que realizar una "amputación infrapatelar", es decir la extirpación por debajo de la rodilla.

De acuerdo al último parte médico, seguía internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), "hemodinámicamente compensada, lúcida y sin necesidad de asistencia respiratoria".

Una tía de Rosario señaló a Radio Federación 24 que la chica "soñaba con su fiesta, estaba todo armado, también su vestido" y hasta le habían hecho un pasacalles que iban a colocar este miércoles por su cumpleaños.

"Lo único que pedimos es justicia. Esto no tiene que quedar así", remarcó.

“El auto derrapó y las embistió”

El tío de Rosario aclaró que ellas estaban paradas con la moto en el acceso a Federación, pero no se encontraban sobre la ruta. "El auto derrapó, fue por la banquina y las embistió".

"La versión en el barrio es que estos muchachos hacía rato que venían haciendo esta clases de picadas, pero esto lo determinarán las pericias", manifestó Fracalossi.

En las redes sociales lanzaron una cadena de oración por madre e hija, aunque ambas están estables.

La fiscal Luciana Hermann dispuso el secuestro de los vehículos y la extracción de sangre de sus conductores.

Intervino de oficio y, por el momento, la carátula es "investigación de oficio sobre accidente de tránsito con lesiones graves y lesiones gravísimas".

El abogado federaense Ernesto Figun asumió la representación de la familia de las víctimas. Es el mismo que es querellante en otra tragedia ocurrida en la ruta provincial 44, a unos 15 kilómetros de Federación, a las 22 del 2 de abril de 2024.

Allí, un chico de 16 años conducía un Chevrolet Cruze y chocó de frente al Volkswagen Fox en el que viajaba una familia que volvía a su casa de Concordia tras pasar unos días con amigos en las termas de Federación.

Murieron los cuatro ocupantes del Fox: el prefecto Octavio Telliz de 33 años, su esposa, Daniela Dos Santos de 30, y sus hijos Ian de 8 y Ariana de 5 años. Sus allegados todavía esperan por justicia. (Clarín)