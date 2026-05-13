Tras días templados, avanzará otra masa de aire frío sobre el país

El ingreso de una masa de aire polar hará descender otra vez las temperaturas desde el viernes. Pronosticaron vientos y lluvias aisladas en varias provincias.
Días con leve recuperación de las temperaturas pero una nueva masa de aire frío avanzará sobre Argentina y provocará heladas generalizadas en gran parte de la región central y retornarán las condiciones de inestabilidad con lluvias aisladas.
La semana comenzó con un progresivo aumento de las temperaturas en la mayor parte del centro y norte argentino, favorecido por la circulación de viento del sector norte. Esta situación permitió una breve tregua de las condiciones frías que dominaron durante los últimos días, especialmente sobre la región Pampeana y el centro del país.
Sin embargo, este ascenso térmico será transitorio. Los análisis meteorológicos del modelo ECMWF muestran el avance de una nueva masa de aire frío de origen polar que volverá a reforzar las bajas temperaturas a partir de la segunda mitad de la semana, generando nuevamente un escenario propicio para heladas de moderada a fuerte intensidad.
El cambio de masa de aire estará acompañado por un nuevo sistema frontal frío que avanzará desde la Patagonia hacia la zona central de Argentina. Este frente marcará el retorno de condiciones más estables y secas detrás de su pasaje, aunque previamente favorecerá algo de inestabilidad sobre distintos sectores de la región Pampeana.
Heladas generalizadas y fuerte impacto sobre el sector agropecuario
Con el ingreso del aire frío, las temperaturas mínimas volverán a ubicarse por debajo de los 5 °C en amplios sectores de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Entre Ríos y el sur de Santa Fe. Incluso, en zonas rurales y áreas bajas podrían registrarse marcas cercanas a 0 °C o inferiores, favoreciendo heladas generalizadas entre el viernes y el domingo.
Este escenario resulta particularmente relevante para el sector agropecuario, ya que muchas regiones continúan avanzando con la cosecha gruesa. Las condiciones frías y relativamente secas podrían favorecer las tareas de recolección en algunos sectores, aunque las heladas más intensas podrían comenzar a afectar cultivos sensibles y pasturas implantadas recientemente.
Además, la persistencia de baja humedad en capas bajas de la atmósfera seguirá limitando el desarrollo de precipitaciones significativas sobre la región central, manteniendo un patrón de lluvias muy acotadas y de escaso volumen acumulado.
El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa condiciones estables, temperaturas templadas y baja probabilidad de precipitaciones. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles se presentará con una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 7 grados, en una jornada con nubosidad variable y viento leve.
Para el jueves, las condiciones meteorológicas continuarían similares. Se prevé una temperatura máxima de 20 grados y una mínima de 9 grados, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin probabilidades de lluvias.
Ascenso de temperatura hacia el viernes
El SMN indicó que el viernes sería uno de los días más cálidos de la semana en la capital entrerriana. La temperatura alcanzaría los 21 grados, mientras que la mínima se ubicaría en 9 grados. El cielo se mantendría algo nublado y el tiempo continuaría estable.
En tanto, para el sábado se anuncia una leve disminución de la temperatura máxima, que rondaría los 18 grados, aunque persistirían las buenas condiciones meteorológicas. La mínima sería de 12 grados y no se esperaban precipitaciones.
De acuerdo al organismo nacional, el domingo aumentaría la intensidad del viento en Paraná. Se estiman ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarían entre los 9 y 13 grados.
Fin de semana con lluvias aisladas y tormentas sobre el noreste argentino
El avance del frente frío también generará condiciones de tiempo inestable entre sábado y domingo sobre parte de la región Pampeana. De todos modos, los eventos previstos serían débiles y muy aislados, con acumulados bajos y distribución irregular.
Las mayores probabilidades de tormentas estarán concentradas sobre el extremo noreste argentino, especialmente en sectores de Misiones y el norte de Corrientes. Allí, el desarrollo de áreas de tormentas estará más asociado a sistemas activos sobre Paraguay y el sur de Brasil, donde podrían registrarse fenómenos algo más organizados.
Según las proyecciones actuales, no se esperan eventos de lluvia de gran magnitud sobre la zona núcleo agrícola, aunque la evolución del sistema frontal seguirá siendo monitoreada durante los próximos días debido a la variabilidad típica de este tipo de configuraciones atmosféricas en otoño.