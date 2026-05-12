Edinson Cavani recibió el alta y podría volver en la Copa Libertadores

Edinson Cavani volvió a instalarse en Boca luego de que el delantero uruguayo recibiera el alta médica tras superar una hernia de disco en la zona lumbar y quedara a disposición del cuerpo técnico para regresar en la Copa Libertadores. El atacante de 39 años volvió a entrenarse junto al plantel profesional y podría integrar la convocatoria para el compromiso frente a Cruzeiro del próximo 19 de mayo.

Cavani no disputaba un partido oficial desde el 20 de febrero, cuando Boca empató sin goles frente a Racing. Desde entonces, el delantero atravesó un tratamiento específico para combatir las molestias físicas que le impedían trabajar con normalidad.

Durante ese período, incluso se lo observó con dificultades para levantarse de una silla debido a los dolores en la espalda. Finalmente, luego de más de dos meses y medio de recuperación, el uruguayo volvió a entrenar a la par de sus compañeros y comenzó a perfilarse como una alternativa ofensiva para Claudio Úbeda.

La lesión de Bareiro aceleró su regreso

La recuperación de Edinson Cavani llegó en un momento complejo para Boca, que sufrió tres derrotas consecutivas luego de una racha positiva de 14 partidos sin perder. Además, el equipo quedó eliminado del Torneo Apertura 2026 y complicó su situación en la Copa Libertadores.

Foto: Archivo Elonce.

A ese panorama se sumó la lesión de Adam Bareiro, quien sufrió un doble desgarro ante Huracán y estará fuera de las canchas al menos un mes. La baja del delantero paraguayo obligó al cuerpo técnico a reorganizar las variantes ofensivas.

Con un esquema 4-3-1-2 que venía utilizando Úbeda, Miguel Merentiel y Bareiro aparecían como titulares en ataque. Ahora, Milton Giménez podría ingresar al once inicial, mientras que Cavani pasaría a ser la principal opción de recambio.

Boca espera recuperar experiencia y jerarquía

Más allá de las críticas que recibió en algunos partidos previos a su lesión, Cavani sigue siendo uno de los futbolistas de mayor experiencia dentro del plantel de Boca.

Foto: Archivo Elonce.

El cuerpo técnico buscará llevarlo de manera progresiva para evitar nuevas complicaciones físicas, aunque su regreso genera expectativa de cara a un partido clave frente a Cruzeiro por Copa Libertadores, precisó NA.

La presencia del delantero uruguayo representa una alternativa importante para un Boca que necesita recuperar confianza y resultados en el plano internacional.