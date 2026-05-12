Jesús Nadalín revivió su historia en el vóley argentino

REDACCIÓN ELONCE
Jesús Nadalín estuvo presente este martes en el programa “El Once Deportivo”, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, donde repasó su extensa trayectoria en el vóley, recordó su paso por la selección argentina y compartió cómo vivió el retiro tras las lesiones.
Jesús Nadalín volvió a encontrarse con los recuerdos más importantes de su carrera deportiva. El excentral de la selección argentina y actual entrenador pasó este martes por “El Once Deportivo”, el programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, y dejó una charla cargada de emociones, anécdotas y reflexiones sobre el alto rendimiento, las lesiones y el presente del vóley entrerriano.
Acompañado por su hijo Benjamín, quien hoy también da sus primeros pasos en el deporte, Nadalín fue reconocido recientemente por su trayectoria y por haber defendido los colores de la Albiceleste. Durante la entrevista, el exjugador destacó lo especial que resultó reencontrarse con excompañeros y referentes del vóley nacional luego de muchos años.
“Es un choque de emociones por el hecho”, expresó Nadalín al recordar el reciente homenaje del que participó junto a históricos nombres del voleibol argentino.
Los recuerdos de la selección y el valor del reconocimiento
El excentral repasó lo difícil que resulta mantener el vínculo cotidiano con colegas cuando se vive lejos de Buenos Aires, epicentro de gran parte de la actividad nacional. Por eso, aseguró que este tipo de encuentros tienen un valor especial y permiten revivir experiencias imborrables.
“Lo lindo es volver a reencontrarse y volver a revivir anécdotas y experiencias de todos”, comentó. Además, resaltó la presencia de entrenadores y exjugadores que incluso viajaron desde el exterior para participar del reconocimiento.
Nadalín también explicó que, más allá de los premios materiales, lo que verdaderamente lo movilizó fue sentirse recordado por el ambiente del vóley argentino. “Todo este reconocimiento, el haber compartido y que te tengan en cuenta está bueno”, señaló.
A lo largo de la entrevista, el exjugador recordó diferentes etapas de su carrera y cómo el paso del tiempo le permitió tomar dimensión de todo lo vivido con la selección argentina y en los clubes donde jugó. “Todo se te viene porque en definitiva vos te ponés ahí y decís: ‘estuve con…’ y todo va recordando”, relató.
El camino desde Paraná hasta el vóley profesional
Jesús Nadalín comenzó en el vóley relativamente tarde. Nacido en 1984, contó que dio sus primeros pasos alrededor de los 15 años, impulsado principalmente por su altura y por el ambiente que se generaba entre amigos del barrio.
“Netamente por la altura era clavado una cosa o la otra. Pero bueno, a mí me querían también del básquet, pero me gustó el ambiente”, recordó entre risas.
Su inicio fue en Patronato bajo la conducción de Leo Morillo y luego pasó al Paraná Rowing Club, donde empezó a consolidarse como jugador. Allí fue dirigido por Osvaldo "Quique" Orlando y rápidamente comenzaron las convocatorias y observaciones que lo llevaron a dar el salto.
“Ya cuando quise acordar ya estaba”, sintetizó Nadalín al hablar de sus inicios. Más tarde llegaría su desembarco en Azul, ciudad que marcó definitivamente su carrera profesional.
Fue precisamente en Azul donde entendió que el vóley podía convertirse en su proyecto de vida. “Ahí me abrió mucho la cabeza y dije: ‘esto es lo que me gusta y esto es lo que quiero’”, confesó.
Ese crecimiento lo llevó luego a integrar seleccionados argentinos y a vivir experiencias internacionales en España y Portugal. En la Superliga española disputó dos temporadas en Zaragoza y posteriormente jugó un año en Portugal.
Las lesiones, el retiro y una nueva etapa
Sin embargo, la exigencia del alto rendimiento terminó pasando factura. Las lesiones en sus rodillas fueron deteriorando su condición física hasta obligarlo a tomar una decisión definitiva sobre su carrera.
“La rodilla fue lo que me hizo terminar de dejar todo”, reveló. El diagnóstico médico fue contundente y lo enfrentó a una elección difícil. “Me dijo: ‘Podés seguir un tiempo más, pero sabés que podés llegar directamente a prótesis’”, recordó sobre la charla que mantuvo con especialistas.
El proceso de retiro no fue sencillo. Nadalín confesó que necesitó atravesar un duelo personal antes de volver a vincularse con el deporte. “No quería que me hablen de vóley, no quería escuchar vóley, no quería ver vóley, no quería nada”, expresó.
Con el tiempo, logró reencontrarse con su pasión desde otro lugar y comenzó su camino como entrenador. “No me quiero quedar con lo vivido guardado para mí”, afirmó sobre la decisión de transmitir su experiencia a nuevas generaciones.
La entrevista también tuvo un momento especial con la participación de Benjamín Nadalín, de 13 años, quien actualmente juega en la categoría Sub 14 del Paraná Rowing Club y sigue los pasos de su padre dentro de la cancha. "Yo lo tenía como un ejemplo a él”, contó el joven voleibolista, quien hoy se desempeña como punta y opuesto.