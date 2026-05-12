El documento completo de las universidades en la marcha y el pedido a la Corte Suprema

Sin reclamos partidarios, docentes y estudiantes de las universidades públicas nacionales realizaron este martes la cuarta Marcha Federal Universitaria, con su centro Plaza de Mayo, donde presentaron un documento para reclamar que "el Gobierno incumple" con la Ley de Financiamiento Universitario.

Miles de personas se reunieron este martes en distintos puntos del país para la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada durante el mandato de Javier Milei, ahora en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Tras superar el forcejeo legislativo de aprobación, veto y ratificación se suponía que el Gobierno debía reglamentar la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar la recomposición salarial de docentes y trabajadores, entre otros ítems.

También se produjo un vaivén judicial, pero la norma prevaleció. Lo que pasa es que, a mayo de 2026, sigue sin estar reglamentada.

Miles de personas reclamaron este martes que "el Gobierno incumple" con la norma, desoye los fallos de la Justicia en la materia y empuja a cientos de docentes a abandonar las aulas porque no es posible mantener un hogar con el sueldo actual.

Pedido a la Corte Suprema

La cuarta Marcha Federal Universitaria en la Ciudad de Buenos Aires comenzó a las 14 en Plaza de Mayo y para las 18 se leyó un documento colectivo.

En el documento, rectores, docentes y estudiantes universitarios le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que “los acompañe” y “no permita" que el Gobierno Nacional siga "incumpliendo" con la aplicación de la normativa.

"El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho", remarcaron.

Las universidades nacionales, como colectivo, denunciaron que desde diciembre de 2023 "se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias"; asimismo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades "no es solo presupuestaria", porque como ciudadanos "deben denunciar con dolor y firmeza" la "ruptura del acuerdo democrático" de la división de poderes que tenemos en la nación.

“Universidad de excelencia”

También expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, "son factores fundamentales de la economía del país" y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda "competir en el mundo" y "generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables": "Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo", añadieron.

Sobre el final de la lectura del documento, los presentes elevaron sus reclamos al Poder Judicial, donde se dirimirá el futuro de la normativa luego del per saltum presentado por el Ejecutivo. "Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario", manifestaron en defensa del derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y de las becas y la obligación del Estado nacional de financiar la universidad pública.

"No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, no docentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia", concluyeron.

Convocatoria

La marcha fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

En el acto estuvieron presentes los titulares del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): Franco Bartolacci, quien preside la entidad, y Anselmo Torres, el vicepresidente, junto a las distintas federaciones gremiales.

También se sumaron los representantes del Frente Gremial Docente y No Docente, conformado por las principales federaciones nacionales docentes (CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y por la Federación de no docentes (FATUN).

Los miembros de la Federación Universitaria Argentina (FUA) fue la encargada de leer el documento en el que afirmaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades "no ha superado", en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, "el 64% del que tenía en enero de 2023".