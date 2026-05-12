La Marcha Universitaria se replicó en Paraná: los testimonios e imágenes

La Marcha Universitaria se replicó en Paraná. Docentes, alumnos, no docentes, familiares de estudiantes, ex estudiantes y profesionales formados en las universidades públicas entrerrianas, entre otros manifestantes, salieron a la calle y formaron parte de la Marcha Federal Universitaria en defensa de la Educación Pública y las universidades nacionales ante “el ajuste y el desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei”.

La cuarta Marcha Federal Universitaria, exige al gobierno nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, la cual busca garantizar los fondos para las casas de altos estudios, que en Entre Ríos, afecta con importantes recortes, a la UNER, y UTN, entre otras.

La columna partió desde la Plaza 1º de mayo en Paraná, continuó por calle Corrientes, giró en Andrés Pazos, continuó por Buenos Aires, Alameda de la Federación y Córdoba, para llegar a la Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno provincial, donde se realizó la lectura del documento.

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