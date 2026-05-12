 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Defensa de la Educación Pública

La Marcha Universitaria se replicó en Paraná: los testimonios e imágenes

La concentración se hizo en la plaza central de la ciudad y se dirigió por las calles céntricas hacia la Casa de Gobierno provincial en Paraná. Los testimonios, las fotos y las consignas de los carteles en defensa de la Educación Pública.

12 de Mayo de 2026

REDACCIÓN ELONCE

La concentración se hizo en la plaza central de la ciudad y se dirigió por las calles céntricas hacia la Casa de Gobierno provincial en Paraná. Los testimonios, las fotos y las consignas de los carteles en defensa de la Educación Pública.

La Marcha Universitaria se replicó en Paraná. Docentes, alumnos, no docentes, familiares de estudiantes, ex estudiantes y profesionales formados en las universidades públicas entrerrianas, entre otros manifestantes, salieron a la calle y formaron parte de la Marcha Federal Universitaria en defensa de la Educación Pública y las universidades nacionales ante “el ajuste y el desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei”.

 

La cuarta Marcha Federal Universitaria, exige al gobierno nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, la cual busca garantizar los fondos para las casas de altos estudios, que en Entre Ríos, afecta con importantes recortes, a la UNER, y UTN, entre otras.

 

La columna partió desde la Plaza 1º de mayo en Paraná, continuó por calle Corrientes, giró en Andrés Pazos, continuó por Buenos Aires, Alameda de la Federación y Córdoba, para llegar a la Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno provincial, donde se realizó la lectura del documento.

 

 

AMPLIAREMOS

 

 

Temas:

Marcha Federal Universitaria Paraná Plaza Mansilla educación pública
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso