Paritarias: ATE rechazó la oferta salarial del Gobierno y anunció un plan de lucha

Cuestionaron que se trata de la misma propuesta que la vez anterior.

La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar fuertes tensiones entre los gremios y el Gobierno provincial. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo y anunció que continuará con medidas de fuerza y un plan de lucha en reclamo de una recomposición salarial.

El secretario general de Asociación Trabajadores del Estado en Entre Ríos, Oscar Muntes, cuestionó duramente la oferta oficial y aseguró que “no estábamos en condiciones de acompañar esta propuesta que es en contra del interés de los trabajadores y trabajadoras”.

Además, sostuvo que la oferta presentada por el Gobierno “es prácticamente la misma propuesta que habían hecho en la reunión anterior”, por lo que el gremio decidió rechazarla. “La Asociación Trabajadora del Estado no tiene mandato para aceptar y como no hay una propuesta diferente ni va a haber otra instancia, directamente rechazamos la propuesta salarial otorgada por el Gobierno”, remarcó.

Reclamos por la pérdida salarial

Durante la extensa jornada paritaria, trabajadores autoconvocados se manifestaron frente a la Secretaría de Trabajo provincial para expresar su malestar por la situación salarial. Según explicó Muntes, la protesta reflejó “la desilusión, la desesperación y la indignación” que atraviesan los empleados estatales.

“El resultado es este después de muchas horas discutiendo, donde no pudimos llegar a un acuerdo que sirva para los trabajadores y trabajadoras”, afirmó el dirigente sindical.

En ese sentido, advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo sufrida por los estatales entrerrianos. “Realmente hay otro retroceso más. Tenemos más del 40% de pérdida del poder adquisitivo desde que asumió este gobierno. En los últimos tres meses hubo un 8,8% de inflación y nosotros no podemos acordar un 3,5% de propuesta salarial. Es una barbaridad”, expresó.

Muntes también reiteró que ATE no acompañará acuerdos que impliquen una reducción del salario real. “La Asociación Trabajadores del Estado no va a acordar nada a espaldas de los trabajadores y nada que vaya en contra del beneficio de los trabajadores y trabajadoras”, subrayó.

ATE continuará con medidas de fuerza

Pese al rechazo gremial, el acuerdo salarial fue finalmente aceptado por el sindicato mayoritario, UPCN, lo que permitió cerrar la negociación con el Ejecutivo provincial.

No obstante, desde ATE aclararon que continuarán con asambleas y medidas de protesta. “Mañana tendremos un plenario de secretarios generales con representantes de toda la provincia y vamos a seguir con el plan de lucha porque estamos convencidos de esta pelea que estamos llevando adelante”, indicó Muntes.

Se cerró la paritaria estatal con aceptación de UPCN: ATE explicó su rechazo

El dirigente también alertó sobre el contexto económico y el posible avance de reformas previsionales. “Vienen tiempos muy difíciles para los trabajadores del Estado. Por eso convocamos a todos a estar alertas y atentos porque se vienen situaciones complicadas”, señaló.

Además, remarcó que el conflicto salarial también impacta sobre los jubilados provinciales. “Esto repercute totalmente en el sector pasivo porque seguimos perdiendo poder adquisitivo y no estamos en condiciones de seguir teniendo salarios cada vez más bajos”, afirmó.

Una negociación extensa y cargada de tensión

La reunión paritaria se extendió durante más de 14 horas y estuvo marcada por fuertes discusiones entre los gremios y los representantes del Gobierno provincial. Incluso, según trascendió, el cierre de las actas se demoró más de una hora y media por la tensión existente entre las partes.

Mientras tanto, desde ATE insistieron en que la principal demanda sigue siendo una recuperación real del salario. “Esperábamos otro resultado. Queremos recuperar el salario y esta propuesta no solamente no lo recupera, sino que nos hace seguir retrocediendo”, concluyó Muntes.