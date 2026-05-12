Un jefe policial murió al chocar con un tractor con acoplado en una ruta de Santa Fe

Un trágico accidente vial ocurrido sobre la ruta provincial 280S terminó con la vida de un inspector de la Policía de Santa Fe, en el noroeste de la provincia.

El hecho se registró durante la mañana del lunes cerca del acceso a Colonia Aldao, una pequeña localidad ubicada en el departamento Castellanos, en inmediaciones de Sunchales.

La víctima fue identificada como Jonatan Omar Suárez, de 37 años, quien se desempeñaba como subjefe de la comisaría 7ma. de Humberto Primo. Según trascendió, el efectivo regresaba hacia Colonia Aldao a bordo de su Ford EcoSport luego de cumplir funciones durante el fin de semana cuando, por causas que todavía son materia de investigación, impactó contra el acoplado de un transporte que llevaba un tractor Case.

El violento choque ocurrió pasadas las ocho y provocó la destrucción total de la parte frontal del vehículo. Como consecuencia del fuerte impacto, Suárez murió en el acto antes de poder recibir asistencia médica. La noticia generó una profunda conmoción entre vecinos, compañeros de trabajo y familiares del efectivo policial.

Dolor y conmoción en la región

De acuerdo con la información conocida, el transporte involucrado circulaba en el mismo sentido sobre la ruta provincial 280S. Las circunstancias exactas del siniestro todavía son investigadas por las autoridades, que buscan determinar cómo se produjo la colisión fatal.

Jonatan Omar Suárez prestaba servicios en la seccional de Humberto Primo desde octubre del año pasado. La dependencia policial se encuentra a unos 50 kilómetros de Colonia Aldao, localidad donde residía junto a su familia.

La muerte del inspector causó un fuerte impacto en la comunidad. Suárez tenía dos hijos pequeños, “una nena y un nene”, y en octubre próximo iba a cumplir diez años de matrimonio con su esposa.

El operativo tras el accidente fatal

Tras el siniestro, trabajaron en el lugar bomberos voluntarios de Sunchales, personal de emergencias de Sunchales y Colonia Aldao, además de efectivos de la comisaría 11ma. y agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe.

El sepelio incluyó un oficio religioso realizado en la Iglesia San Camilo de Lelis. Posteriormente, los restos del policía fueron cremados en una ceremonia íntima acompañada por familiares y allegados.