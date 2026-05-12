Video: hallaron un túnel en el pabellón de presos de alto perfil de la cárcel de Piñero

El socavón fue descubierto durante una requisa en la cárcel de Piñero. El Gobierno de Santa Fe anunció sanciones, refuerzo de controles y nuevas medidas de seguridad penitenciaria.
Un túnel de aproximadamente 70 centímetros fue hallado este martes durante una requisa realizada en la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero, en el sur de la provincia de Santa Fe. El socavón fue detectado en uno de los baños del sector destinado a presos de alto perfil y generó una inmediata intervención de las autoridades penitenciarias.
Hallaron un túnel en el pabellón de presos de alto perfil en la cárcel de Piñero pic.twitter.com/dnyqAGFk0D— ELONCE WEB (@ElonceW56269) May 12, 2026
La vocera del Gobierno santafesino, Virginia Coudannes, confirmó el hallazgo durante una conferencia de prensa y explicó que el descubrimiento se produjo en el marco de controles de rutina impulsados por la gestión provincial.
“A partir de la detección del socavón se dispuso el cierre del lugar, las sanciones correspondientes y las investigaciones en consecuencia”, afirmó la funcionaria.
Refuerzo de controles en las cárceles
Coudannes sostuvo que las requisas forman parte de una política “permanente” de seguridad en las unidades penitenciarias de Santa Fe y remarcó que el objetivo es impedir que organizaciones criminales continúen operando desde prisión.
“Las requisas no son una respuesta espasmódica, sino una regularidad dentro de la política de seguridad”, expresó la vocera, al defender los operativos que se realizan en distintos penales de la provincia.
Además, destacó que la administración encabezada por Maximiliano Pullaro incorporó scanners, mayores controles de ingreso y nuevas medidas internas para reforzar la seguridad en las cárceles santafesinas.
Críticas a la gestión anterior y nuevas leyes
Durante la conferencia, la funcionaria también cuestionó la política penitenciaria de la gestión anterior y aseguró que el actual gobierno busca evitar que “los delincuentes gobiernen desde las cárceles”.
“Cuando al comienzo de la gestión mostrábamos imágenes de las requisas, algunos hablaban de mano dura. Nosotros sostenemos que quien delinque debe cumplir la condena tras las rejas”, sostuvo.
En ese contexto, Coudannes hizo referencia al avance de “El Infierno”, la nueva cárcel de alto perfil que construye la Provincia, junto a otras obras previstas dentro del plan de infraestructura penitenciaria.
Por otra parte, confirmó que el Gobierno trabaja en un paquete de leyes vinculadas a seguridad que será enviado próximamente a la Legislatura santafesina. Según explicó, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, ya mantuvieron reuniones con legisladores oficialistas para avanzar en las iniciativas.
“Queremos garantizar los derechos de las víctimas y no los privilegios de los delincuentes”, concluyó la vocera provincial.