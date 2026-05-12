Robaron $4 millones de una agencia de lotería: violentaron una caja fuerte

Un millonario robo fue descubierto en una agencia de loterías de Rosario luego del fin de semana. El hecho ocurrió en un local ubicado en Mendoza al 7000, en la zona oeste de la ciudad santafesina, donde delincuentes ingresaron cuando el comercio permanecía cerrado y escaparon con alrededor de cuatro millones de pesos.

La denuncia fue realizada este lunes por la mañana por una empleada del negocio, quien al llegar al lugar advirtió que faltaba una importante suma de dinero. Tras el llamado al 911, efectivos policiales comenzaron las tareas investigativas para determinar cómo se concretó el escruche.

Según las primeras informaciones, los autores del robo habrían actuado con datos precisos sobre el funcionamiento de la agencia de loterías y los movimientos internos del comercio.

Violentaron accesos y la caja fuerte

Durante la inspección del lugar, los investigadores constataron que una reja había sido rota y que una puerta presentaba signos de haber sido violentada. Además, confirmaron que los delincuentes forzaron la caja fuerte para apoderarse del dinero correspondiente al cierre del fin de semana.

Hasta el momento no trascendieron imágenes de cámaras de seguridad ni testimonios que permitan establecer la cantidad de personas involucradas o el horario exacto en el que se produjo el robo.

La agencia, ubicada en la esquina de Mendoza y Colombia, funciona habitualmente hasta la noche del sábado y permanece cerrada durante los domingos, por lo que se presume que el golpe ocurrió en ese intervalo de tiempo.

Tras las actuaciones realizadas por personal policial, el procedimiento quedó a disposición de la Justicia provincial y la investigación avanzaba en el ámbito de la comisaría 14ª de Rosario.

Por el momento no había personas detenidas y los pesquisas continuaban trabajando para reconstruir la mecánica del robo y dar con los responsables del millonario atraco.