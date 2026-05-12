Invitan a las celebraciones patronales en honor a la Virgen de Fátima en parroquia de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad católica de Paraná se prepara para la celebración patronal de Nuestra Señora de Fátima con rosario continuado, procesión, misa central y actividades comunitarias durante toda la jornada, supo Elonce.
La Parroquia Nuestra Señora de Fátima, ubicada sobre calle Rondeau al 849 de Paraná, celebrará este miércoles su fiesta patronal con una serie de actividades religiosas y comunitarias que culminarán con la misa central presidida por el arzobispo Raúl Martín.
Las actividades comenzarán desde las primeras horas de la mañana con un rosario continuado que se desarrollará por turnos desde las 7 hasta las 15.30. Luego, a las 16, se realizará una misa destinada especialmente a personas mayores y fieles que no puedan asistir a la celebración central de la noche.
A las 19 está prevista la tradicional procesión por distintas calles del barrio y zonas aledañas. El recorrido incluirá calles como Churruarín y Rondeu, Delfín Huergo, Dragones de Entre Ríos, República Dominicana y Martín Zapata, para regresar finalmente al templo parroquial.
La devoción a la Virgen de Fátima
El sacerdote de la parroquia, Miguel López, explicó a Elonce que la advocación de Nuestra Señora de Fátima remite a las apariciones de la Virgen María ocurridas en Portugal en 1917 ante tres niños pastores. “La Virgen nos recuerda confiar en Dios, tener fe, rezar en familia y convertirnos en mejores seres humanos”, expresó.
El religioso señaló que la parroquia cuenta con 57 años de historia y destacó la importancia de la celebración patronal para la comunidad. “Los fieles la han acogido como una señal muy concreta de la cercanía de Dios en momentos difíciles de la historia”, afirmó.
Asimismo, recordó que el mensaje de Fátima estuvo centrado en la oración, la paz y la conversión espiritual. Entre los aspectos más conocidos de las apariciones mencionó las referencias vinculadas a los conflictos mundiales y a Rusia, temas que con el paso del tiempo adquirieron relevancia histórica y religiosa.
Fiesta comunitaria y almuerzo patronal
Además de las actividades litúrgicas, la parroquia organizará el próximo domingo un almuerzo patronal en el salón parroquial. Habrá venta de tarjetas, carne asada, sorteos y propuestas comunitarias abiertas a toda la comunidad.
“El aspecto festivo y comunitario también forma parte de la vida religiosa y familiar”, sostuvo el padre López al invitar a los vecinos a participar de las celebraciones.
La misa central comenzará a las 20 y marcará el cierre de la jornada patronal dedicada a Nuestra Señora de Fátima.